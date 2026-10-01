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Το έργο «Aphrodite» του Σταύρου Ξ. Πέτρου προβάλλεται στις γιγαντοοθόνες της Times Square στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Times Square Billboard Showcase του αμερικανικού περιοδικού τέχνης Visual Art Journal, για την περίοδο Αυγούστου–Σεπτεμβρίου 2026.

Η ψηφιακή παρουσίαση του έργου σε billboard συνοδεύεται από συνέντευξη του Κύπριου καλλιτέχνη στο τεύχος 58 του περιοδικού.

Ο Σταύρος Ξ. Πέτρου, ηθοποιός και καλλιτέχνης, δραστηριοποιείται ανάμεσα στην περφόρμανς, την ποίηση και τα εικαστικά, αναπτύσσοντας μια πρακτική που συνδυάζει διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα.

Στη συνέντευξή του στο Visual Art Journal μιλά για τη σχέση της τέχνης με την εμπειρία, το τραύμα και τη μνήμη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η κυπριακή πολιτιστική παράδοση και οι αναφορές στον τόπο ενσωματώνονται στη δουλειά του. «Η τέχνη φαίνεται να αψηφά την ίδια τη ματαιότητα. Μέσα στην τέχνη, μετασχηματίζουμε το χάος και το τραύμα σε δημιουργία», αναφέρει, περιγράφοντας μια διαδικασία που, όπως λέει, ξεκινά «εκεί όπου η εμπειρία γίνεται δύσκολο να εκφραστεί με τον καθημερινό λόγο».

Η Αφροδίτη ως σύγχρονη εικόνα

Το «Aphrodite» αντλεί από την κλασική γλυπτική και χρησιμοποιεί τη μορφή της Αφροδίτης ως σημείο αναφοράς. Η φιγούρα αποδίδεται αφαιρετικά, ως απλή σιλουέτα, ενώ το γεωμετρικό μωσαϊκό χρωμάτων στο φόντο και το έντονο περίγραμμά της δημιουργούν μια σύγχρονη εικαστική σύνθεση.

Η επιλογή της Αφροδίτης συνδέει το έργο με μια μακρά παράδοση στην ευρωπαϊκή τέχνη, ενώ η αφαιρετική απόδοση της μορφής μεταφέρει το ενδιαφέρον από την εξωτερική αναπαράσταση στην ίδια την ιδέα της μορφής και της ομορφιάς.

Στη συνέντευξή του, ο Πέτρου αναφέρεται επίσης στη πολιτιστική και υλική μνήμη της Κύπρου, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο παραδοσιακές μορφές, υλικά, πρακτικές χειροτεχνίας και πολιτιστικές αναφορές μπορούν να συνομιλήσουν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Το Visual Art Journal διοργανώνει επαναλαμβανόμενα το Times Square Billboard Showcase: επιλεγμένα έργα καλλιτεχνών προβάλλονται για μία ημέρα σε μεγάλη ψηφιακή διαφημιστική οθόνη στην Times Square. Το ίδιο το περιοδικό έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλές εκδόσεις μέσα στο 2026.