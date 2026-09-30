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Η επόμενη μέρα στο Κυπριακό, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες στην ηγεσία του ΟΗΕ, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στις επαφές της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στη Νέα Υόρκη. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, από τις συζητήσεις προκύπτει ότι η Λευκωσία ευνοεί την παραμονή της Ολγκίν και μετά τον Δεκέμβρη.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ως προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ολοκληρώνει τη θητεία της στο τέλος Δεκεμβρίου, με την αποχώρηση του Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσει, εάν το αποφασίσει ο διάδοχός του.

Για τη Λευκωσία, η παραμονή της Ολγκίν είναι μια επιλογή που θα εξασφάλιζε τη συνέχεια των προσπαθειών που ξεκίνησαν επί του νυν Γενικού Γραμματέα και θα απέτρεπε τη δημιουργία κενού κατά τη μετάβαση.

Διαβεβαιώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας

Σημαντικό για τη συνέχεια των προσπαθειών στο Κυπριακό ήταν και το γεύμα εργασίας του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με εκπροσώπους των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Λευκωσία κρατά δύο πράγματα από τη συζήτηση στη διάρκεια του γεύματος:

Πρώτον, τις διαβεβαιώσεις ότι το Κυπριακό δεν κλείνει με τη λήξη της θητείας Γκουτέρες, με τα P5 να υπενθυμίζουν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι εκείνο που αποφασίζει και δίνει εντολές στον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα.

Δεύτερον, την ετοιμότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να εξετάσει τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου στο Κυπριακό, εάν του ζητηθεί.

Το ζήτημα του ειδικού απεσταλμένου είχε συζητηθεί και στο παρελθόν, χωρίς όμως να υπάρξει κατάληξη, εξαιτίας του μπλόκου που έβαζε η τουρκική πλευρά με διάφορους τρόπους. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Γενικός Γραμματέας επέλεξε να διορίσει προσωπική απεσταλμένη.

Θετική στάση για τριμερή

Ο Αντόνιο Γκουτέρες και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είχαν δεχθεί θετικά την εισήγηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη, όσο θα βρισκόταν εκεί και ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Η θετική ανταπόκριση και των δύο, και ιδιαίτερα του ΓΓ του ΟΗΕ, φαίνεται και από το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν να μεταφέρουν την εισήγηση στον κατοχικό ηγέτη, ο οποίος την απέρριψε προβάλλοντας διάφορες προφάσεις.

Πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των δύο συναντήσεων του Προέδρου Χριστοδουλίδη ανέφεραν στο philenews ότι ο Γενικός Γραμματέας, αν και δεν είχε προγραμματίσει τριμερή, ήταν θετικός στο αίτημα του ΠτΔ όταν αυτό τέθηκε ενώπιόν του. Γι’ αυτό και το αίτημα μεταφέρθηκε στον Τουφάν Έρχιουρμαν. Αν εκείνος συμφωνούσε, η συνάντηση θα γινόταν.

Τι θα κάνει τον Οκτώβρη;

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος πριν από τη Νέα Υόρκη δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, εμφανίστηκε αρνητικός σε τριμερή, είτε με τον ΓΓ του ΟΗΕ είτε με την Ολγκίν.

Η στάση του αυτή και οι δικαιολογίες που πρόταξε για να αρνηθεί γεννούν ερωτήματα για το πώς θα κινηθεί τον Οκτώβρη, όταν η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρίσκεται στο νησί. Εκτιμάται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα δηλώσει και στην επόμενη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ ότι είναι έτοιμος για συνάντηση των τριών.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η προσοχή στρέφεται ξανά στον Τουφάν Έρχιουρμαν και στο αν θα επικαλεστεί εκ νέου ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος που να δικαιολογεί μια τέτοια συνάντηση. Αυτή τη φορά, ωστόσο, μπορεί να προβάλει ότι η συνάντηση δεν γίνεται σε επίπεδο ΓΓ του ΟΗΕ, αλλά σε επίπεδο Ολγκίν.

Στα κατεχόμενα, η τ/κ «Γκαζέτα Κίπρις» θυμίζει σε δημοσίευμά της ποια ήταν η στάση του Έρχιουρμαν το 2024, όταν ο Ερσίν Τατάρ απέρριπτε την τριμερή συνάντηση. Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Έρχιουρμαν υποστήριζε τότε ότι «η τριμερής συνάντηση δεν σημαίνει ότι αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις» και αναρωτιόταν γιατί ο Τατάρ απέρριπτε μια τέτοια συνάντηση ή έναν διάλογο.

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται επίσης ότι ο Έρχιουρμαν έλεγε παλαιότερα «δεν γίνονται διαπραγματεύσεις απλώς για να γίνονται», ενώ τώρα δηλώνει ότι «δεν γίνονται συναντήσεις απλώς και μόνο για να γίνονται».

Απορρίπτει τα περί αδιεξόδου

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης απέρριψε χθες τα περί αδιεξόδου: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους. Σίγουρα δεν είμαστε σε αδιέξοδο. Θα ενημερώσω και αύριο πρώτα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και μετά θα μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα [για το θέμα]».

Όπως είπε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι απόλυτα δεσμευμένος στην επανέναρξη των συνομιλιών και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Επισήμανε ότι, ως ε/κ πλευρά, «στηρίζουμε την προσπάθεια του ΓΓ μέσα από συγκεκριμένες ιδέες που αφορούν και τη μεθοδολογία και την ουσία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με συνεχώς νέες, δημιουργικές προτάσεις», οι οποίες, πρόσθεσε, «τυγχάνουν θετικής ανταπόκρισης από τον Γενικό Γραμματέα».

Ανέφερε ακόμη ότι δεν επιχειρεί να ωραιοποιήσει τα πράγματα και ότι υπάρχει ζήτημα με τη θέση της τουρκικής πλευράς για λύση δύο κρατών, «όμως σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είμαστε σε αδιέξοδο». «Εργαζόμαστε. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προκλήσεις. Εργαζόμαστε έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο της επανένωσης», σημείωσε.

Δραστηριοποίηση Φίτο

Στις δηλώσεις του, ο ΠτΔ στάθηκε και στον ρόλο της ΕΕ, σημειώνοντας ότι το θέμα απασχόλησε τις συναντήσεις του ΓΓ του ΟΗΕ με τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για τη συνέχεια, αναμένει «να υπάρξουν συναντήσεις ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας». «Και είμαστε στην κατεύθυνση να πετύχουμε τον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών, χωρίς να παραβλέπω δυσκολίες, προβλήματα που επικεντρώνονται στην εμμονή της τουρκικής πλευράς για λύση δύο κρατών», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι «δεν είμαστε σε αδιέξοδο», προσθέτοντας ότι η ίδια η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ έρχεται στην Κύπρο και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια. Όπως είπε, από την πλευρά μας, «όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που αφορούν και τα τρία θέματα που, αν θέλετε, έχει θέσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, εργαζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε εξελίξεις».