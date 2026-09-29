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Το μόνο πράγμα που μπορεί να προστατέψει την Κύπρο είναι η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, αναφέροντας ότι «εάν παραλύσει το κράτος, εάν διαλυθεί το κράτος που θα έχουμε μετά τη λύση του Κυπριακού, δεν μπορούμε να μετατραπούμε σε Παλαιστίνιους και να ζητούμε κράτος”.

Συνεχίζοντας σημείωσε ότι «βλέπουμε πόσο δύσκολα περνούν οι Παλαιστίνιοι. Δεν θεωρώ ότι και οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να μπουν στην ίδια μοίρα και το μόνο πράγμα που μπορεί να μας προστατεύσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Μιλώντας στο πλαίσιο του Cyprus Forum, στη Λευκωσία, ανέφερε ότι η λύση που θα διασφαλίζει ένα λειτουργικό κράτος είναι θεωρητικά εφικτή αλλά εξαρτάται από την Τουρκία.

Εξέφρασε παράλληλα την θέση ότι η Τουρκία βρίσκεται πιο μακριά από ποτέ από την λύση. «Η Τουρκία σήμερα, δυστυχώς, βρίσκεται, θεωρώ, όσο πιο μακριά από μια λύση του Κυπριακού όσο την είχαμε ποτέ», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ανέφερε ότι «αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν σε μια λύση όλες οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες που εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα σύστημα απαρτχάιντ, όπως αυτό που θέλει να εφαρμόσει η Τουρκία στην Κύπρο», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι «αν έχουμε βέτο που θα διαλύσουν και θα παραλύσουν το κράτος, αντιλαμβάνεστε ότι για ακόμα μια φορά θα μπούμε σε περιπέτειες». Επεσήμανε ότι η διαφορά του Δημοκρατικού Κόμματος με άλλα κόμματα είναι ότι έχουν προτείνει και τη στρατηγική με την οποία μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη λύση. «Είναι η νέα στρατηγική, την οποία θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζει στην πράξη σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας» ανέφερε.

Ανέδειξε επίσης τηνσημασία για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμαχίες με σημαντικούς περιφερειακούς παίκτες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τη στήριξη και συνεργασία με την Ελλάδα και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην περιοχή, «γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πιέσουμε και να πείσουμε την Τουρκία να εγκαταλείψει τις απαράδεκτες θέσεις που σήμερα εμποδίζουν τη λύση στο Κυπριακό», όπως σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον, υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων και της αδυναμίας των δύο πλευρών να συμφωνήσουν, θεωρεί ότι είναι πλέον εφικτή μια λύση που θα διασφαλίζει ένα λειτουργικό κράτος, ανέφερε ότι «θεωρητικά η λύση είναι πρακτικά εφικτή, αλλά εξαρτάται από την Τουρκία».

«Η Τουρκία σήμερα, δυστυχώς, βρίσκεται, θεωρώ, όσο πιο μακριά από μια λύση του Κυπριακού όσο την είχαμε ποτέ. Είναι η πιο επιθετική Τουρκία που είχαμε ποτέ, για πολλούς και διάφορους λόγους, και για λόγους που αφορούν την ίδια την Τουρκία», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει οδηγήσει τη συγκεκριμένη χώρα προς μια κατεύθυνση εθνικιστικού φονταμενταλισμού, θέλοντας να μετατρέψει την Τουρκία σε ισλαμικό κράτος. Παράλληλα, θέλει να έχει τη στήριξη των ακροδεξιών και εθνικιστικών στοιχείων και αυτό, όπως είπε, καθιστά την Τουρκία πολύ πιο επικίνδυνη.

Σκιαγραφώντας την εικόνα της επιθετικότητας της Τουρκίας ανέφερε ότι αυτή την στιγμή η Τουρκία διεξάγει τρεις πολέμους σε τρεις διαφορετικές χώρες, διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και είναι η χώρα με τις περισσότερες στρατιωτικές βάσεις εκτός της επικράτειάς της. Είπε ότι είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα με τους περισσότερους γείτονές της, με εξαίρεση τη Συρία, με την οποία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Πρόσθεσε ότι επειδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία βλέπει μια πιθανή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, έχει γίνει ακόμη πιο επιθετική απέναντι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το βλέπουμε καθημερινά στην Πράσινη Γραμμή. Στην Πύλα έχει καταλάβει 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα της νεκρής ζώνης και δεν τα εγκαταλείπει παρά τις αντιδράσεις των Ηνωμένων Εθνών. «Βλέπουμε τι έγινε με το GSI και την παρεμπόδιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης» και επομένως, ανέφερε, χρειαζόμαστε τη στήριξη της Ευρώπης και τη συνεργασία με περιφερειακές δυνάμεις, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας.

«Χωρίς τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την στήριξη αυτών των χωρών δεν θα λυθεί το Κυπριακό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν έχει λυθεί το Κυπριακό επειδή, απλά, η Τουρκία θέλει να ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με στρατό ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο». Αν δεν εγκαταλείψει αυτές τις θέσεις, δεν έχει λύση, σημείωσε.

Ο GSI πρέπει να προχωρήσει

Σε σχέση με τον GSI και τις δεσμευτικές εγγυήσεις που θα πρέπει να ζητήσει η χώρα σε ό,τι αφορά το κόστος και το χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην εκτεθεί σε ρίσκο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος παρέπεμψε στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι πρόκειται για έργο γεωπολιτικής σημασίας και ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που επιτυγχάνεται με την ηλεκτρική διασύνδεση.

«Συμφωνώ 100% με αυτές τις δηλώσεις και θεωρώ ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την κατασκευή του GSI για πολλούς και διάφορους λόγους», ανέφερε, εξηγώντας ότι με ηλεκτρική διασύνδεση θα υπάρχει ενεργειακή επάρκεια, ιδιαίτερα όταν τεθεί εκτός λειτουργίας η μονάδα στη Δεκέλεια που είναι πέραν των 40 ετών και θα προκύψει έλλειμμα περίπου 600 MW.

«Αυτό το έλλειμμα δεν καλύπτεται ούτε με ΑΠΕ, ούτε με μπαταρίες, ούτε με τίποτε. Εάν δεν δημιουργήσουμε νέους παραγωγικούς σταθμούς στην Κύπρο, εάν δεν συνδεθούμε ηλεκτρικά, πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα;», διερωτήθηκε.

Πρόσθεσε ότι ζητούμενο είναι η ασφάλεια και η επάρκεια, αλλά και η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. «Η Κύπρος έχει τη χαρά και την τιμή να έχει το δεύτερο ακριβότερο επιχειρηματικό ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη. Είμαστε μια μικρή, απομονωμένη αγορά και έχουμε μονοπώλια και ολιγοπώλια. Και όταν έχεις μονοπώλια και ολιγοπώλια, έχεις κόστος και το πληρώνουν οι καταναλωτές της Κύπρου», είπε.

Ανέφερε ότι στόχος είναι να μειωθεί το κόστος από τα 35 σεντ την κιλοβατώρα που, όπως είπε, πληρώνεται σήμερα για τη συμβατική ενέργεια στην ΑΗΚ και τα 30 σεντ την κιλοβατώρα για τις ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, υπάρχουν πλέον στοιχεία για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στην Κύπρο κατά τον χρόνο λειτουργίας της ελευθερωμένης αγοράς. «Κατά μέσον όρο η Ελλάδα είχε 30% πιο φθηνό ρεύμα από εμάς. Κατά μέσον όρο, 8 σεντ την κιλοβατώρα πιο φθηνό ρεύμα. Το καλοκαίρι ήταν 15 σεντ την κιλοβατώρα πιο φθηνό ρεύμα από εμάς», ανέφερε.

Όπως είπε, ακόμη και αν επιβληθεί τέλος στους λογαριασμούς των καταναλωτών, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει καθοριστεί από τη ΡΑΕK στα 0,7 σεντ την κιλοβατώρα, «σημαίνει ότι θα έχουμε καθαρό κέρδος 7,3 σεντ την κιλοβατώρα, πιο φθηνό ρεύμα».

Πρόσθεσε ότι αυτό θα μεταφραζόταν, για τον χρόνο κατά τον οποίο λειτούργησε η ελεύθερη αγορά, σε όφελος €180 εκατ. για την κυπριακή οικονομία, μόνο από τη διαφορά στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που θα μπορούσε να εισαχθεί από την Ελλάδα, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι μόλις ξεκινήσει η Κύπρος να έχει φθηνό ρεύμα, τότε θα δημιουργηθεί και ανταγωνισμός. «Θα πρέπει να μας εξηγήσουν στην ΑΗΚ και στις ΑΠΕ γιατί πρέπει να πληρώνουμε 35 σεντ και 30 σεντ την κιλοβατώρα, τη στιγμή που μπορούμε να το φέρουμε 25, 20 και 15 σεντ από την Ελλάδα», είπε, προσθέτοντας ότι «με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος ηλεκτρισμού για όλους, λόγω του ανταγωνισμού. Αυτό είναι το μεγάλο όφελος», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο κόστος κατασκευής του έργου, ανέφερε ότι «ακούμε πράγματα και θάματα», σημειώνοντας ότι το αρχικό κόστος κατασκευής ήταν €1,9 δισ. εκ των οποίων, €350 εκατ. θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, €125 εκατ. από την Κύπρο και €300 εκατ. από την Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα θα προέλθουν από ιδιώτες επενδυτές.

Σημείωσε ότι λόγω των καθυστερήσεων το κόστος του έργου έχει αυξηθεί, από €1,9 δισ. σε περίπου €2,3-€2,4 δισ, ωστόσο διευκρίνισε ότι «δεν θα αλλάξει το τέλος πάνω στον Κύπριο καταναλωτή. Θα είναι 0,7 σεντ την κιλοβατώρα», είπε, προσθέτοντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει είναι ο χρόνος απόσβεσης του έργου.

Αναφερόμενος στο ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών, είπε ότι δεν πιστεύει πως μεγάλες εταιρείες θα ήταν διατεθειμένες να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και να ρισκάρουν τα χρήματά τους χωρίς να έχουν αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του έργου. «Όταν τέτοιες εταιρείες θέλουν να μπουν σε τέτοιο έργο, νομίζω μπορούμε να τους πιστέψουμε ότι καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς. Αλλιώς δεν θα ήταν ενεργειακοί κολοσσοί», ανέφερε.

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις για το έργο «δεν έχουν να κάνουν ούτε με την τεχνολογία, ούτε με το κόστος του έργου, ούτε με τίποτε άλλο», αλλά, όπως είπε, με «τη διατήρηση των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο».

«Γιατί αυτά τα ολιγοπώλια και τα μονοπώλια είναι κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων για κάποιους», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ένας άλλος παράγοντας είναι η στάση της Τουρκίας. «Η Τουρκία δεν θέλει αυτό το έργο γιατί δεν θέλει η Κύπρος να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά. Σκεφτείτε αύριο η Κύπρος να είναι ενεργειακός κόμβος του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Ελλάδας, της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν θέλει η Τουρκία τέτοιο πράγμα», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης σε τουρκικές παρεμβάσεις στις εργασίες για το έργο και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «μέσα σε αυτές τις επόμενες εβδομάδες το πιο πιθανό είναι να επαναρχίσουν οι εργασίες».

«Επομένως, το έργο θα προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει γιατί είναι πρώτα απ’ όλα ευρωπαϊκή μας υποχρέωση, αλλά και επειδή το θέλουν σημαντικές χώρες της περιοχής», κατέληξε.

Ζωντανή μετάδοση επιτροπών της Βουλής

Ερωτηθείς κατά πόσον θα μπορούσε να είναι εφικτή η πιθανότητα ζωντανής μετάδοσης των Επιτροπών της Βουλής, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις δυνατότητες ανάλογα με το σύνταγμα. Εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να δημοσιεύονται οι σημαντικές συζητήσεις στη Βουλή, σημειώνοντας όμως ότι, στο παρελθόν, όταν επιτρέπονταν οι κάμερες στις Επιτροπές για κάποια πλάνα, υπήρχε ένας «διαγωνισμός λαϊκισμού» από Βουλευτές, την ώρα που ήταν οι κάμερες στην αίθουσα, με το επίπεδο της συζήτησης να οδηγείται «στον πάτο».

Σήμερα, είπε, υπάρχει μια διαφορετική συζήτηση την οποία ο ίδιος στηρίζει, όπως ανέφερε, για κάλυψη από την αρχή έως το τέλος. Τεχνικά είναι εφικτό, πρόσθεσε, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην διαφάνεια. Εξέφρασε όμως την εκτίμηση ότι πάλι κάποιοι θα προβάλλουν ζητήματα επιλεκτικά και να γίνει πάλι «διαγωνισμός λαϊκισμού και ατάκας».

Το θετικό όμως είναι ότι επειδή θα μπορεί κάποιος να πιάσει ολόκληρη τη συζήτηση, πιθανώς κάποιος άλλος να μπορεί να απαντήσει άλλο απόσπασμα της της συζήτησης και επομένως κάπου να υπάρχει ένας έλεγχος και με βάση αυτή την τακτική.

Είπε, επίσης, ότι η συνεδρία της Ολομέλειας μεταδίδεται ζωντανά και στο διαδίκτυο και από την τηλεόραση αν και δεν έχει ψηλή τηλεθέαση.

Διαχωρισμός εξουσιών Νομικής Υπηρεσίας

Κατά τη συζήτηση έγινε αναφορά και στον διαχωρισμό εξουσιών της Νομικής Υπηρεσίας. Είπε ότι ο διαχωρισμός εξουσιών της Νομικής Υπηρεσίας είναι εισήγηση της GRECO, ώστε να υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας, του συμβούλου του κράτους και των διώξεων και ποινικών διώξεων σε περίπτωση διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Είπε επίσης ότι όντως έχει ετοιμαστεί ένα νομοσχέδιο, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που «θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθούν και επομένως θα πρέπει να εξαντληθεί κι άλλο ο διάλογος για να καταλήξουμε στην τελική μορφή αυτού του διαχωρισμού”. Έδωσε επίσης ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίζει να ενημερώνει ο Γενικός Εισαγγελέας για τους λόγους που διακόπτει μία ποινική υπόθεση.

Πρόσθεσε ότι προτείνεται ένα άλλο σύστημα ενημέρωσης όπου θα έχει υποχρέωση ο Γενικός Εισαγγελέας να ενημερώνει για τους λόγους για τους οποίους διακόπτει αυτή την έρευνα.

Επομένως επειδή όλα αυτά τα ζητήματα έχουν και την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά νομοσχέδια που θα πρέπει να εξετάσουμε την αμέσως επόμενη περίοδο, ανέφερε.

(ΚΥΠΕ)