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Η δημοσιογραφική διάσκεψη του Αβέρωφ Νεοφύτου άναψε ακόμη περισσότερο τις φωτιές στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος, σήκωσε το γάντι και απάντησε στα πυρά του κ. Νεοφύτου για τα περί αντιπολίτευσης, για το περιβόητο δείπνο που είχε η Αννίτα Δημητρίου με τον ίδιο και τον Κρις Παναγιώτου, αλλά και για τα περί στήριξης στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι ο δεύτερος τη τάξει στο κόμμα είχε δηλώσει πως δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρνησης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Δίπλαρος, μιλώντας στο philenews, απάντησε: « Είχα πει και το λέω και τώρα, αν, ο μη γένοιτο, ο υποψήφιός μας δεν είναι στη δεύτερη Κυριακή, που θα είναι, τι θα κάνουμε; Θα επιλέξουμε το ΑΚΕΛ στην εξουσία; Ας μας απαντήσει ο κ. Νεοφύτου. Προτιμάει το ΑΚΕΛ ή κεντροδεξιές πολιτικές;».

Διερωτήθηκε τι τους ενώνει με το ΑΚΕΛ. «Σε τι συμφωνούμε με το ΑΚΕΛ; Και σας απαντάω, σε τίποτα».

Ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε πως «ό,τι είναι ανθρωπίνως από το δικό μου χέρι, θα το πράξω, όπως και οι χιλιάδες των Συναγερμικών, έτσι ώστε το ΑΚΕΛ να μην είναι ποτέ ξανά στην εξουσία και δεν θα είναι».

«Δεν απασχολεί τα συλλογικά όργανα το τι λέχθηκε στο δείπνο»

Κληθείς να σχολιάσει το περιβόητο δείπνο της Αννίτας Δημητρίου με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Κρις Παναγιώτου, ανέφερε τα εξής: «Να μην υποβιβάσουμε το επίπεδο της πολιτικής σε κουτσομπολιά. Το τι λέχθηκε και τι όχι στο περιβόητο δείπνο δεν απασχολεί τα συλλογικά όργανα του κόμματος και ούτε αποφασίζει κάποιος σε δείπνα τι θα πράξει αυτή η παράταξη». Συμπλήρωσε ότι η ίδια η πρόεδρος του κόμματος, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή», διέψευσε ότι υπήρξε συμφωνία για όσα ισχυρίζεται ο κ. Νεοφύτου.

Ο κ. Δίπλαρος τόνισε ότι ένα προσωπικό δείπνο, είτε της Προέδρου του κόμματος είτε οποιουδήποτε μέλους της ηγεσίας, αποτελεί προσωπικό δικαίωμα του καθενός.

«Ο Αβέρωφ επισκέφθηκε πολλές φορές τον Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας στήριξη»

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές του κ. Νεοφύτου για την αντιπολίτευση που ασκεί ο ΔΗΣΥ στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, απαντώντας ότι «είναι άδικο να ισχυρίζεται ότι αυτή η παράταξη δεν άσκησε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη».

Πρόσθεσε ότι «εμείς μιλήσαμε για αύξηση των ανελαστικών δαπανών, εμείς μιλήσαμε για δυστοκία, εμείς μιλήσαμε για διφορούμενες θέσεις στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης».

«Εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιπολιτευτική μανία. Είναι ο ίδιος που επισκέφθηκε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όχι μία αλλά αρκετές φορές, εκφράζοντάς του μάλιστα στήριξη όσον αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό» πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι ο περήφανος κόσμος του ΔΗΣΥ, τον Μάιο του 2026, έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις στα περί αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης και παιδικής χαράς. «Ας πιστωθεί και κάτι θετικό στην Πρόεδρο και στον Αναπληρωτή Πρόεδρο αυτής της παράταξης».

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο τέως Πρόεδρος του κόμματος συμμετείχε και συμμετέχει στο Πολιτικό Γραφείο και μπορούσε αρκετές φορές να ζητήσει από την ηγεσία και την Πρόεδρο να ασκήσει περισσότερη αντιπολίτευση. «Υπενθυμίζω ότι, ασκώντας αντιπολίτευση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μάς αποκάλεσε ΔΗΣΑΚΕΛ, ταυτίζοντάς μας με το ΑΚΕΛ. Αυτό να μην το προσπερνά ο κ. Νεοφύτου ή να το κάνουμε γαργάρα».

Ακολούθως, ξεκαθάρισε ότι ο ΔΗΣΥ έχει καταστατικό, έχει συλλογικά όργανα και έχει διαδικασίες. «Μόλις πριν από μερικές ώρες έχουν αποφασιστεί και θα ακολουθηθούν. Αναφαίρετο δικαίωμα του κ. Νεοφύτου και όλων όσοι θέλουν το χρίσμα να είναι υποψήφιοι, μέσα όμως από τις διαδικασίες του κόμματος».

Ξεκαθάρισε ότι είναι δικαίωμά τους να πράξουν και το αντίθετο. «Ο κόσμος είναι που μας κρίνει όλους μέσα από τις πράξεις μας και τις δηλώσεις μας, αν είμαστε σωστοί σε όσα διακηρύσσαμε για πολλά χρόνια».