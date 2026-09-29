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Επίθεση κατά της Κυβέρνησης και της Υπουργού Παιδείας εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Τομέα Παιδείας του κόμματος, Χρίστος Χριστοφίδης, με αφορμή την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την εγκατάσταση κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία.

«Η διαφημιστική καμπάνια της Υπουργού Παιδείας, η οποία αντί να ασχολείται με την επίλυση των προβλημάτων ασχολείτο με την ωραιοποίηση της κατάστασης, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Η πραγματικότητα στα σχολεία δεν διορθώνεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα ούτε δροσίζεται με διαφημιστικά σποτ» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση.

Ο κ. Χριστοφίδης υποστηρίζει ότι η έκθεση επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που το ΑΚΕΛ εξέφραζε τους προηγούμενους μήνες. «Επιβεβαιώνει πλήρως τις ανησυχίες και τους έντονους προβληματισμούς μας για την κατάσταση με τα κλιματιστικά και, ευρύτερα, για την κατάσταση των σχολικών υποδομών» αναφέρει.

Για αυτή την εικόνα, ο Χρίστος Χριστοφίδης δείχνει ως αποκλειστικά πολιτικά υπεύθυνους τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση και την Υπουργό Παιδείας. Όπως αναφέρει, δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τις Σχολικές Εφορείες, στις οποίες οι ίδιοι ανέθεσαν ένα τεράστιο και σύνθετο έργο, χωρίς την απαραίτητη τεχνική στελέχωση, τον κεντρικό συντονισμό και έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

«Ταυτόχρονα, η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον Σεπτέμβριο του 2023, ότι μέσα σε τρία χρόνια όλα τα σχολεία θα διέθεταν κλιματιστικά, ακούγεται πλέον σαν κακόγουστο αστείο» σημειώνει. Όπως προσθέτει, ο αρχικός στόχος του 2026 μετακινήθηκε σήμερα στο 2028, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι δεν υπήρχε εξαρχής σαφώς καθορισμένο αντικειμενικό χρονοδιάγραμμα και τρόπος υλοποίησης του έργου. Επαναφέρει, παράλληλα, την έντονη ανησυχία του ΑΚΕΛ για τρία θεμελιώδη ζητήματα:

1. Κυρίως, την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Όταν λειτουργούν κλιματιστικά χωρίς ολοκληρωμένο ηλεκτρολογικό έλεγχο και πιστοποίηση, δεν μιλούμε πλέον απλώς για καθυστερήσεις και κακοδιαχείριση. Μιλούμε για ορατό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. Τις συνθήκες μάθησης, αφού χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αίθουσες που δεν προσφέρουν ένα στοιχειωδώς κατάλληλο περιβάλλον εκπαίδευσης και εργασίας.

3. Τις συνθήκες αδιαφάνειας, τις συνεχείς αλλαγές σχεδιασμών και χρονοδιαγραμμάτων και την απουσία ολοκληρωμένης και αξιόπιστης ενημέρωσης για κάθε σχολείο.

«Απαιτούμε άμεση διακοπή της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης που δεν έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί, πλήρη δημοσιοποίηση της πραγματικής κατάστασης σε κάθε σχολείο και διερεύνηση των ευθυνών όσων επέτρεψαν παράκαμψη νόμιμων διαδικασιών. Η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης. Δεν επιδέχεται εκπτώσεις, δικαιολογίες ή άλλες εξαγγελίες. Απαιτεί ευθύνη, διαφάνεια και πράξεις αμέσως» καταλήγει.