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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του GIRGIS SAMY GIRGIS AWAD, 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις 28/09/2026, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στο Ακάκι, από τις 27/09/2026.

Ο 25χρονος είναι ύψους 1,70εκ.-1,75εκ, με κοντά μαύρα σγουρά μαλλιά, σκούρο χρώμα δέρματος, καστανά μάτια και κοντό μαύρο μούσι.

Κατά την αναχώρησή του φορούσε γαλάζια κοντομάνικη φανέλα και άσπρο κοντό παντελόνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Μόρφου στον αριθμό τηλεφώνου 22802555 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.