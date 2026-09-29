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Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, η Ομάδα Καρδιάς αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο ιδιωτικό κέντρο καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής στην Κύπρο, προσφέροντας εμπειρία, τεχνολογία αιχμής και φροντίδα υψηλού επιπέδου στα πλαίσια του ΓΕΣΥ.

Το μεγαλύτερο και πιο έμπειρο Κέντρο Καρδιάς στην Κύπρο

Με κορυφαίους καρδιολόγους, επεμβατικούς καρδιολόγους, επεμβατικούς παιδοκαρδιολόγους, ηλεκτροφυσιολόγους παίδων και ενήλικων, καρδιοχειρουργούς παίδων και ενήλικων, καρδιοαναισθησιολόγους και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καλύπτουμε σχεδόν όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων – από την πρόληψη έως την πιο εξειδικευμένη θεραπεία.

Η καρδιολογική φροντίδα στο Νοσοκομείο μας υποστηρίζεται από υποδομές τελευταίας τεχνολογίας:

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (Cath Lab)

Αίθουσα Ηλεκτροφυσιολογίας

Υπερσύγχρονη Καρδιοχειρουργική Αίθουσα

Καρδιολογική Κλινική και Καρδιολογική Εντατική

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Heart ICU) για παιδιά και ενήλικες

Αξονική Τομογραφία Καρδιάς

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς / Stress Perfusion MRI

Cardiac Innovation Center

Το Cardiac Innovation Center του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου αποτελεί ένα κορυφαίο Κέντρο Καρδιοχειρουργικής στην Κύπρο για ενήλικες και παιδιά, παρέχοντας ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος καρδιοχειρουργικών παθήσεων.

Από την ίδρυσή του, τον Ιούλιο του 2021, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.700 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, με συνεχή ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών.

Ελάχιστα Επεμβατική Καρδιοχειρουργική

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ελάχιστα Επεμβατική Καρδιοχειρουργική (Minimally Invasive Cardiac Surgery – MIC), με περισσότερες από 300 επεμβάσεις μέχρι σήμερα.

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζονται στο Κέντρο περιλαμβάνουν:

• Επεμβάσεις σε όλες τις βαλβίδες της καρδιάς – αορτική, μιτροειδή, τριγλώχινα και πνευμονική βαλβίδα.

• Ελάχιστα επεμβατική στεφανιαία παράκαμψη (MIDCAB)

• Αφαίρεση καρδιακών όγκων, όπως τα μυξώματα

• Επεμβάσεις για συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως η μεσοκολπική επικοινωνία (ASD), το Sinus Venosus Defect με Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection (PAPVC), καθώς και άλλες επιλεγμένες συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς.

Καρδιοχειρουργική Ενηλίκων

Πέρα από τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, το Κέντρο πραγματοποιεί ευρύ φάσμα καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων της χειρουργικής στεφανιαίας νόσου (CABG, OPCAB), της επιδιόρθωσης και αντικατάστασης όλων των καρδιακών βαλβίδων, της χειρουργικής της αορτής και των ανευρυσμάτων, καθώς και σύνθετων επεμβάσεων και επανεπεμβάσεων.

Χειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών

Το Cardiac Innovation Center αποτελεί το μοναδικό Κέντρο στην Κύπρο που παρέχει καρδιοχειρουργική φροντίδα σε παιδιά και ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Η αντιμετώπιση των περιστατικών βασίζεται στη συνεργασία καρδιοχειρουργών, παιδοκαρδιολόγων, καρδιοαναισθησιολόγων, εντατικολόγων και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

Εξειδικευμένη Heart ICU & ECMO

Το Κέντρο διαθέτει εξειδικευμένη και ξεχωριστή Καρδιοχειρουργική και Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Heart ICU), ειδικά οργανωμένη για τη μετεγχειρητική και εντατική φροντίδα ενηλίκων και παιδιών.

Για ασθενείς που χρειάζονται προηγμένη καρδιοαναπνευστική υποστήριξη, παρέχεται επίσης δυνατότητα ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) και Impella.

Πρόγραμμα LVAD

Το Cardiac Innovation Center έχει προχωρήσει στη δημιουργία οργανωμένου προγράμματος LVAD (Left Ventricular Assist Device) για επιλεγμένους ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών, με στόχο την έναρξη των εμφυτεύσεων το επόμενο διάστημα.

Το Cardiac Innovation Center σε αριθμούς

1.700+ καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις από τον Ιούλιο του 2021

300+ επεμβάσεις με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Μοναδικό Κέντρο στην Κύπρο που παρέχει καρδιοχειρουργική φροντίδα σε παιδιά και ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες

Μοναδικό Κέντρο στην Κύπρο με εξειδικευμένη και ξεχωριστή Καρδιοχειρουργική & Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Heart ICU)

Δημοσιευμένα κλινικά αποτελέσματα:

Cardiac Innovation Center

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Με την πιο έμπειρη ομάδα επεμβατικών καρδιολόγων και νοσηλευτών και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του νοσοκομείου μας αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο πλήρες εργαστήριο στην Κύπρο για τη διάγνωση και θεραπεία καρδιακών παθήσεων.

Από το Φεβρουάριο 2022 λειτουργεί νέο υπερσύγχρονο αιμοδυναμικό εργαστήριο με ψηφιακό αγγειογράφο, πλήρως εξοπλισμένο για τις απαιτήσεις της σύγχρονης επεμβατικής καρδιολογίας. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο και διαθέσιμο 24/7.

Από το 2023 λειτουργεί οργανωμένη Καρδιολογική Κλινική με 6 κλινικούς, 3 επεμβατικούς καρδιολόγους και 2 ηλεκτροφυσιολόγους.

Θεραπείες:

✔ Στεφανιογραφίες & Αγγειοπλαστικές Στεφανιαίων

✔ Διακαθετηριακές Επεμβάσεις Βαλβίδων (Διακαθετηριακές επιδιορθώσεις μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας)

✔ Καταλύσεις (Ablation)

✔ Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI)

✔ Ενδοστεφανιαία Υπερηχητική Λιθοτριψία

✔ Εμφυτεύσεις Βηματοδοτών χωρίς Ηλεκτρόδια

✔ Διακαθετηριακή σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Διαγνωστικές Υπηρεσίες:

• Δεξιός καθετηριασμός καρδιάς

• Προγραμματισμός/έλεγχος βηματοδοτών

• Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες



Παρεμβατικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες:

• Πρωτογενής αγγειοπλαστική (PCI) – διαθέσιμη 24/7

• Αγγειοπλαστική στεφανιαίων (PCI)

• FFR, iFR, IVUS

• Περιστροφική αθηρεκτομή (Rotablation – atherectomy)

• Εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI)

• Διακαθετηριακή επιδιόρθωση μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας (M-TEER και T- TEER)

• Παρακέντηση περικαρδίου για επιπωματισμό

• Εμφύτευση μόνιμων βηματοδοτών (μονοεστιακών, CRT)

Ετήσια Στατιστικά (τελευταία 5ετία):

• >1.500 διαγνωστικοί καθετηριασμοί

• >400 αγγειοπλαστικές (100 πρωτογενείς για οξύ έμφραγμα)

• >200 επεμβάσεις βαλβίδων (150 TAVI, 50 επιδιορθώσεις μιτροειδούς/τριγλώχινας)

Το Κέντρο Καθετηριασμών λειτουργεί 24/7 για πρωτογενή αγγειοπλαστική (PCI).

Στο Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας πραγματοποιούνται πάνω από 250 επεμβάσεις κατάλυσης ετησίως, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων περιστατικών. Χρησιμοποιούμε όλες τις σύγχρονες τεχνικές, όπως θερμική κατάλυση (RFA, Cryoablation) και τη νέα πρωτοποριακή Pulsed Field Ablation (PFA), προσφέροντας στοχευμένη, ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία χωρίς ανοιχτή χειρουργική.

Εξειδικευόμαστε και στην εμφύτευση συσκευών ρύθμισης καρδιακού ρυθμού:

• Βηματοδότες

• Απινιδωτές (ICD)

• Νεότερης γενιάς λύσεις, όπως leadless βηματοδότες και υποδόριοι απινιδωτές

Διενεργούμε:

• Εμφύτευση ICD

• Κατάλυση αρρυθμιών (κολπική μαρμαρυγή, πτερυγισμός, υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες)

Heart ICU – Εξειδικευμένη Καρδιολογική & Καρδιοχειρουργική Υποστήριξη

Η δημιουργία της Heart ICU στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη της σύγχρονης καρδιακής φροντίδας, όπου η άμεση ανταπόκριση, η εξειδίκευση και η ασφάλεια συναντούν την τεχνολογία αιχμής.

Η νέα μονάδα εντατικής θεραπείας 11 κλινών σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει καρδιολογικά και καρδιοχειρουργικά περιστατικά τα οποία χρίζουν εντατικής παρακολούθησης υπό τον απόλυτο συντονισμό της εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας που αποτελείται από καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς και εντατικολόγους.

Η μονάδα περιλαμβάνει:

6 καρδιοχειρουργικές κλίνες

5 καρδιολογικές κλίνες

Σε στενή συνεργασία με το Cardiac Innovation Center, την Καρδιολογική Κλινική και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας από την επέμβαση έως την αποκατάσταση.

Πίσω από την προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονα συστήματα αναπνευστικής και μηχανικής υποστήριξης, καθώς και αιμοδυναμικής παρακολούθησης — βρίσκεται μια εξειδικευμένη και άρτια συντονισμένη ομάδα που λειτουργεί με στόχο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την εξατομικευμένη φροντίδα κάθε ασθενούς.

Η Heart ICU αποτελεί επίσης τη μοναδική μονάδα στην Κύπρο με δυνατότητα υποστήριξης παιδοκαρδιοχειρουργικών περιστατικών, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς κάθε ηλικίας που χρειάζονται προηγμένη μηχανική, κυκλοφορική και αναπνευστική υποστήριξη.

Σε αυτό το περιβάλλον υψηλής εξειδίκευσης, η Heart ICU αναδεικνύεται ως ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη καρδιακή φροντίδα στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο.

Heart Team

Η ομάδα καρδίας του νοσοκομείου μας θα εξετάσει το καρδιολογικό σας θέμα και θα αποφασίσει με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και την εμπειρία της, την βέλτιστη θεραπεία για το πρόβλημα σας.

❤️ Για την καρδιά σου, εμπιστεύσου την πιο δυνατή και ολοκληρωμένη Ομάδα Καρδιάς στην Κύπρο.

Γράφει το

Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

ΠΗΓΗ: Η Ομάδα Καρδιάς του Απολλώνειου Ιδιωτικού