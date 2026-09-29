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Ένα ουσιαστικό βήμα για θετική κατάληξη στο ζήτημα της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Υπουργού Οικονομικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαμορφώθηκε μια νέα, βελτιωμένη (προς όφελος των εργαζομένων) πρόταση από κυβερνητικής πλευράς, η οποία φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση.

Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά των εργαζομένων δεν προκύπτει πανηγυρική διάθεση, καθώς δεν παραχωρείται το ποσοστό των αυξήσεων στους μισθούς που είχαν υποβάλει στα αιτήματα τους, εντούτοις υπάρχει ικανοποίηση για δύο ζητήματα, τα οποία θεωρούνται κεφαλαιώδους σημασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε ο «Φ» τα δυο αυτά σημεία αφορούν:

(α) Την παραδοχή από πλευράς Κυβέρνησης για την ανάγκη παραχώρησης αυξήσεων στη συγκεκριμένη ομάδα των εργαζομένων, η οποία θεωρείται από τις πλέον χαμηλόμισθες στον δημόσιο τομέα. Η τελευταία αύξηση που είχαν λάβει, ήταν τον Οκτώβριο του 2024, στα πλαίσια των γενικών αυξήσεων που είχαν παραχωρηθεί στον δημόσιο τομέα και ήταν της τάξης του 1,5%. Με τη χθεσινή βελτιωμένη πρόταση (σε σχέση με την πρόταση της Παρασκευής που είχε υποβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών), παραχωρείται ένα ποσοστό αυξήσεων, το οποίο απέχει μεν από το 8% στην τριετία που είχαν ζητήσει οι συντεχνίες, ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της βελτίωσης των μισθών των ωρομίσθιων.

(β) Δεύτερο σημείο, κεφαλαιώδους σημασίας για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ήταν η βελτίωση των αρχικών όρων πρόσληψης των ωρομίσθιων, οι οποίοι παρέμειναν καθηλωμένοι για χρόνια. Ενδεικτικές ήταν οι επανειλημμένες δηλώσεις των επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι τόνιζαν το γεγονός ότι ο μισθός αρκετών ωρομίσθιων ήταν χαμηλότερος από τον κατώτατο. Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι με την πρόταση που κατατέθηκε, διασφαλίζεται ότι πλέον κανένας ωρομίσθιος δεν θα λαμβάνει μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο, στη βάση ενός μηχανισμού που θα δημιουργηθεί, εξέλιξη η οποία ικανοποιεί τις συντεχνίες.

Η δήλωση – κλειδί, η οποία δείχνει ότι το ζήτημα των ωρομίσθιων μπήκε σε θετική τροχιά, έγινε από τον ΓΓ της ΠΑΣΥΕΚ – ΠΕΟ Σταύρο Αντρέου, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι «είναι μια πρόταση σαφώς βελτιωμένη από τις προηγούμενες. Νιώθουμε καλά για να τη θέσουμε ενώπιον των εργαζομένων για συζήτηση».

Είναι γνωστό στα εργασιακά δρώμενα ότι εάν μια πρόταση δεν ικανοποιεί τις συντεχνίες και υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων, τότε δεν κατατίθεται καν σε αυτή. Ως εκ τούτου, η δήλωση του κ. Αντρέου ότι «νιώθει καλά να την καταθέσει ενώπιον των εργαζομένων», καταδεικνύει πως υπάρχει η αίσθηση ότι θα γίνει αποδεκτή από τους εργαζόμενους.

Βέβαια, ο τελικός λόγος ανήκει στους ίδιους τους εργαζόμενους. Όπως πληροφορούμαστε, στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των εργαζομένων, η οποία θα είναι κοινή και για τις τρεις συντεχνίες, δηλαδή ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ και σε αυτή θα ληφθεί η τελική απόφαση. Στη γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΠΕΟ στη Λευκωσία, θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 300 σύνεδροι.

Μιλώντας μετά το πέρας της χθεσινής σύσκεψης, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι «η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τα αιτήματα των εργαζομένων. Υπήρξε μια πρόταση βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη μας συνάντηση, η οποία θα κατατεθεί ενώπιον των αρμόδιων σωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη», είπε.