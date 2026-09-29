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Άλλα το Υπουργείο Οικονομικών και άλλα η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για το νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο. Και οι δύο συναινούν στην αλλαγή των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού, ωστόσο αγκάθι αποτελεί η χρονική περίοδος κατά την οποία θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα.

Το μεν Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) επιθυμεί να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, δηλαδή το 2027. Η δε ΕΔΥ, υποστηρίζει πως είναι αδύνατο να τεθεί σε ισχύ τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς θα απαιτηθούν 12-18 μήνες για τις αλλαγές και την αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος της Επιτροπής. Συνεπώς, η ΕΔΥ, η οποία θα έχει το βασικό πρόσταγμα για τις νέες διαδικασίες που προβλέπονται στο νέο σύστημα, μεταθέτει την πρακτική υλοποίηση των νέων διαδικασιών για το 2028.

Αντιδρά η Βουλή

Η διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο βασικών πρωταγωνιστών προκάλεσε την έντονη αντίδραση αλλά και τη δυσαρέσκεια των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τα οποία χθες συνέχισαν την κατ’ άρθρον συζήτηση των τριών νομοθετημάτων.

Παράλληλα, οι βουλευτές, οι οποίοι υπολόγιζαν να οδηγήσουν τα νομοσχέδια εντός Οκτωβρίου στην Ολομέλεια, κάλεσαν το ΤΔΔΠ και την ΕΔΥ να συναντηθούν για να εξεύρουν κοινή φόρμουλα για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τις προσλήψεις στην κρατική μηχανή.

Υπενθυμίζεται πως το πακέτο των νομοσχεδίων κατατέθηκε τον περασμένο Απρίλιο και η συζήτησή τους ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και ενώ όλοι συμφωνούσαν από την αρχή επί της ουσίας της κυβερνητικής πρότασης, η οποία θα συμβάλει ώστε η διαδικασία πλήρωσης θέσεων εισδοχής να γίνεται με πιο ορθολογιστικό και αποτελεσματικό τρόπο, τελικά υπάρχει εμπλοκή στην ενεργοποίηση του νέου συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως, προτού κατατεθεί το νομοθετικό πακέτο στη Βουλή, είχε προηγηθεί διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΔΥ.

Βρείτε φόρμουλα

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε τη λύπη της γιατί, αντί να επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Κύπρο, επιβραδύνονται.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης σημείωσε ότι, εάν το νομοσχέδιο δεν προχωρήσει εγκαίρως, ενδέχεται να χρειαστεί να διεξαχθούν οι επόμενες εξετάσεις με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, με το νέο σύστημα να τίθεται σε εφαρμογή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Όπως είπε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο το σκηνικό για τις προσλήψεις του 2027, τονίζοντας πως στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, χωρίς να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι εάν θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Σύμφωνα με τον κ. Πασιουρτίδη, δεν θα πρέπει να παραμείνουν μετέωροι οι υποψήφιοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν θέση στη δημόσια υπηρεσία.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει στην εφαρμογή του από το 2027, ενώ η ΕΔΥ εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό για καθαρά τεχνικούς λόγους. «Ακούμε και τις δύο απόψεις και θα αποφασίσουμε στη συνέχεια πότε θα εφαρμοστεί», ανέφερε, τονίζοντας ότι στόχος της Επιτροπής είναι να ψηφίσει ένα πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Έτοιμο για όλα το ΥΠΟΙΚ

Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την εμπλοκή που προέκυψε σε σχέση με τη χρονική εφαρμογή του νέου πλαισίου, ετοίμασε και τους καταλόγους με τις θέσεις που θα ανοίξουν στο Δημόσιο το 2027.

Αναλόγως της απόφασης που θα λάβει η εκτελεστική εξουσία για τη χρονική εφαρμογή της νέας διαδικασίας, θα ακολουθήσει και τις ανάλογες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που το νέο σύστημα προσλήψεων εφαρμοστεί από το 2028, τότε το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία, την οποία ήδη έχει παραβιάσει. Δηλαδή, να καταθέσει άμεσα τους σχετικούς καταλόγους των θέσεων στη Βουλή για να τους εξετάσει η Επιτροπή Θεσμών και στην πορεία να εγκριθούν χωρίς αλλαγές από την Ολομέλεια του Νομοθετικού Σώματος.

Στη συνέχεια, πριν από το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις με την υφιστάμενη διαδικασία.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια του ΤΔΔΠ, Έλενα Αζίνα, το υπουργείο ετοίμασε τους σχετικούς καταλόγους και, εάν χρειαστεί, θα προωθηθούν στη Βουλή.

Το νέο σύστημα

Το νέο σύστημα προσλήψεων που περιλαμβάνεται στην κυβερνητική πρόταση προβλέπει πως οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται τουλάχιστον δύο μήνες πριν για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης, καθώς και για την εξεταστέα ύλη.

Ακολούθως, οι υποψήφιοι, μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα δηλώνουν τη σειρά προτίμησής τους για τις θέσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν.