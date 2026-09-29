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Δεν ψηφίζουν το κονδύλι για τη λίστα με τους Τ/κ που παρανομούν και τους καταγγέλλουν οι κάμερες γιατί θα αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος. Υπάρχει κόμμα στη Βουλή που πιστεύει αυτό το πράγμα.

Η λίστα θα καταγράφει μεν αριθμούς, όμως η ταυτοποίηση θα γίνεται με τον οδηγό που έχει ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ότι τα οχήματα με αριθμούς του ψευδοκράτους κυκλοφορούν στις ελεύθερες περιοχές δεν μας ενοχλεί.

Μας ενοχλεί ότι θα ελέγχονται οι οδηγοί τους για να μην μπαινοβγαίνουν, να παρανομούν και να επιστρέφουν ανενόχλητοι. Αν κάποιος Ε/κ καταγγελθεί από το ψευδοκράτος, δεν του επιτρέπεται να φύγει ή να ξαναπάει αν δεν πληρώσει το εξώδικο. Στη Δημοκρατία κλείνουμε τα μάτια για μικροσκοπιμότητες. Κρίμα.

ΜΙΧ.