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Με την κίνηση προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου να χτυπά κόκκινο τους τελευταίους μήνες, οι φορείς της επαρχίας Πάφου επαναφέρουν το πρόβλημα των μη ικανοποιητικών προσβάσεων προς τη μονάδα. Ο μεν καινούργιος δρόμος που δημιουργήθηκε για να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις παραμένει ακόμη ημιτελής υπό τις ενστάσεις περιβαλλοντικής φύσης, ο δε υφιστάμενος δρόμος όλο και βελτιώνεται στα χαρτιά και όλο και παραμένει απομεινάρι παλιών εποχών στην πράξη.

Τόσο οι Αρχές της ευρύτερης περιοχής πέριξ του αεροδρομίου, όσο και οι θεσμικοί φορείς της επαρχίας θέτουν επιτακτικά πλέον το αίτημα της άμεσης βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου, συνειδητοποιώντας προφανώς ότι η νέα ημιτελής λεωφόρος πρόσβασης δεν πρόκειται να ξεμπλοκάρει στο ορατό μέλλον από τις ενστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών οργανώσεων που πιέζουν προς όλες τις κατευθύνσεις επί τούτου.

Το θέμα απασχολεί ήδη και την κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού οι πέντε βουλευτές Πάφου έχουν όλοι προσωπική εμπλοκή στο θέμα, ενώ γίνονται ήδη δέκτες έντονων πιέσεων για αλλαγή του σημερινού στάτους της όδευσης αυτής.

Μιλώντας στον «Φ» το μέλος της επιτροπής, βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι ο υφιστάμενος, παλαιός δρόμος που συνδέει το αεροδρόμιο Πάφου με την Πάφο διαμέσου της κοινότητας Τίμης, πρέπει να αναβαθμισθεί άμεσα προκειμένου να ανταποκρίνεται έστω και στοιχειωδώς στις σημερινές αυξημένες ανάγκες του τουρισμού, αλλά και της οδικής διακίνησης στην περιοχή. Ξεκίνησε ήδη η μελέτη για την ηλεκτροδότηση του υφιστάμενου δρόμου, ενώ προωθείται και ρυθμιστικό σχέδιο για την περαιτέρω βελτίωση του, μετά την επίσημη εγγραφή του ως κανονικός δημόσιος δρόμος αφού όπως διαπιστώθηκε μόλις το 2025, επί δεκαετίες ο δρόμος αυτός δεν ήταν επισήμως εγγεγραμμένος, τόνισε.

Είναι άμεση αναγκαιότητα να προωθηθούν τάχιστα οι βελτιωτικές εργασίες στον εν λόγω οδικό άξονα, παρατήρησε ο κ. Σαββίδης, δεδομένου ότι το αεροδρόμιο Πάφου παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια έξαρση στην κίνηση και είναι φανερό στους χρήστες του, αλλά και τους κατοίκους των κοινοτήτων της περιοχής ότι η σημερινή κατάσταση του δρόμου κάθε άλλο παρά καλή εικόνα συνιστά για την Πάφο και τον τουρισμό της.

Θα πιέσουμε περαιτέρω προς κάθε κατεύθυνση για την βελτίωση του δρόμου αυτού, ώστε η επέκταση του αεροδρομίου Πάφου να συμπέσει τουλάχιστον με την αισθητή βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου.