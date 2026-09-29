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Αναμένουν συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για το θέμα που προέκυψε με την πρόθεση για ανέγερση των νέων Κεντρικών Φυλακών σε περιοχή στον Άγιο Σωζόμενο, οι Δήμοι Λατσιών-Γερίου και Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου.

Χθες, Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων για συζήτηση της κατάστασης και όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Λατσιών-Γερίου Χρίστος Πιτταράς “έχουμε την στήριξη των μελών των Συμβουλίων στο χειρισμό του θέματος”.

Στην κοινή, άτυπη συνεδρίαση παρουσιάστηκε επιστολή που τους απέστειλε ο Υπουργός και στην οποία απαντώνται κάποια ερωτήματα.

“Μας καλεί σε συνάντηση, δεν έχει οριστεί ακόμη, θα απαντήσουμε και θα αναμένουμε αυτή την συνάντηση για να δούμε πως εξελίσσονται τα πράγματα και τι θα πράξουμε παρακάτω”, είπε.

Επανέλαβε ότι αυτό που προβληματίζει τους Δήμους και τους Δημότες είναι το γεγονός ότι “εξαγγέλθηκαν κάποια πράγματα χωρίς να μας ενημερώνει”. Διερωτήθηκε γιατί με τις αρχές του Μαθιάτη όπου ήταν η αρχική πρόθεση για ανέγερση των Κεντρικών Φυλακών έγινε διαβούλευση “και με εμάς που είμαστε Δήμοι των 60.000 κατοίκων δεν έγινε”.

Ανέφερε επίσης ότι κάθε μέρα εγείρονται και νέες ανησυχίες για τον χώρο, όπου υπάρχει και περιοχή Νατούρα αλλά και αρχαιολογικός χώρος. “Θεωρούμε ότι έχει αντισυμβατότητα ο χώρος με την κατασκευή που θέλουν να κάνουν”, υποστήριξε, προσθέτοντας ότι όλα αυτά αναμένεται να ξεκαθαριστούν στη συνάντηση με τον Υπουργό.

ΚΥΠΕ