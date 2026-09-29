Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης, την 1η Οκτωβρίου 2026, 66 ετών από την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, απηύθυνε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, θερμά συγχαρητήρια και ευχές για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία, εκ μέρους του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικώς.

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας στην επιστολή του τόνισε ότι παρά τις βαθιές πληγές της τουρκικής εισβολής, τον εδαφικό ακρωτηριασμό και την εδώ και 52 χρόνια συνεχιζόμενη κατοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία αναδείχθηκε όχι μόνο σε ευημερούν κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναφερόμενος στην εξαιρετικά επιτυχημένη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, εν μέσω μάλιστα έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, σημείωσε ότι η επιτυχία αυτή κατέδειξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε θέση να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις πλέον σύνθετες προκλήσεις και αποστολές.

Εξέφρασε δε την πεποίθησή του ότι η προσεχής 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου θα επιβεβαιώσει τους άρρηκτους αδελφικούς δεσμούς των δύο χωρών και θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη διαρκή εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων με αμοιβαία οφέλη.

Επανέλαβε, επίσης, με έμφαση, την προσήλωση της Ελλάδας στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου μέσω της εξεύρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ, προσήλωση που, όπως υπογράμμισε, θα υφίσταται όσο παραμένει ανοιχτό το Κυπριακό ζήτημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η Ελλάδα, με ομόθυμη την υποστήριξη των πολιτικών δυνάμεων και του λαού, στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κύπρος για την επανεκκίνηση των ουσιαστικών συνομιλιών με στόχο μια λύση που θα απαλλάξει την Κύπρο από τα κατοχικά στρατεύματα και το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τασούλας εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχές του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για προσωπική υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ