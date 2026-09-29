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Με αιχμές προς την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και σαφείς αναφορές στο Κυπριακό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιχείρησε σήμερα να προσδώσει πολιτικό περιεχόμενο στην εξαγγελία της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέφυγε και σήμερα να ξεκαθαρίσει εάν θα διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ ή αν θα κατέλθει ως ανεξάρτητος, τονίζοντας πάντως ότι δεν «κατεβαίνει υποψήφιος για υποψήφιος». Για τα περαιτέρω αρνήθηκε επανειλημμένα να τοποθετηθεί και παρέπεμψε χρονικά στην περίοδο που θα είναι σε εξέλιξη οι εσωκομματικές διαδικασίες.

Αναφερόμενος στο περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα στη Λευκωσία, ο κ. Νεοφύτου εξέφρασε τη χαρά του για την επιβεβαίωση εκ μέρους του Κρις Παναγιώτου, διευκρινίζοντας ότι η συζήτησή τους δεν έγινε με την ιδιότητά του ως εκδότη.

Την ίδια ώρα, ο κ. Νεοφύτου εξαπέλυσε επίθεση προς στελέχη του ΔΗΣΥ για τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι η παράταξη έχει απομακρυνθεί από μια διακριτή πολιτική πρόταση, ενώ έθεσε ως βασικούς πολιτικούς στόχους την επανένωση της Κύπρου και τη δημιουργία μιας πραγματικά δίκαιης κοινωνίας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο παράδειγμα του Νικόλα Παπαδόπουλου, υπονοώντας πως το ΔΗΚΟ που είναι κυβερνών κόμμα ασκεί περισσότερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη σπ’ ότι ο ΔΗΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξήγγειλε την υποψηφιότητα του την Κυριακή, ενώ η Αννίτα Δημητρίου έθεσε εαυτόν στη διάθεση των μελών του κόμματος μέσα από τις εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος.

Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου στη συνέντευξη Τύπου

10:48 – Η δημοσιογραφική διάσκεψη ολοκληρώθηκε

10:46 – Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Δεν μπορώ να περάσω αυτά που πέρασα και το 2023 (ερωτηθείς για τα περί προδομένων που ανέφερε χθες). Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού.

Θα τα ακούσετε την ώρα που πρέπει (απάντηση σε ερώτηση για το πώς πρέπει να ερμηνευτεί η χθεσινή του αναφορά ότι ο προδομένος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να μην ξαναπροδοθεί.

10:42 – Δεν κατεβαίνω υποψήφιος για… υποψήφιος – Με τον Κρις δεν μιλήσαμε με την ιδιότητα του ως εκδότης

Η υποψηφιότητα μου εξαγγέλθηκε χωρίς προαποφάσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Δεν κατεβαίνω υποψήφιος για υποψήφιος.

Για τον Κρίς Παναγιώτου: Δεν είναι με την ιδιότητα του ως εκδότη που μιλήσαμε (αρνήθηκε να διευκρινίσει ως τι).

10:40 – Μιλούν για ενότητα αυτοί που την έκαναν κουρέλι

Παρακολουθώ αυτές τις δύο μέρες, κάποιους, όχι όλους, να είμαστε δίκαιοι, να μου κουνούν τη σημαία της ενότητας και της πολιτικής ηθικής. Άνθρωποι που έκαναν κουρέλι και την ενότητα και την ηθική και την πολιτική ηθική.

10:33 – Αναφορές σε Αναστασιάδη, Δίπλαρο, Τορναρίτη και Νικόλα

Δεν θα αντιπαρατεθώ με Νίκο Αναστασιάδη σε προσωπικό επίπεδο, δεν το πράττω γενικότερα στην πολιτική μου καριέρα. Θα απαντήσω στο πολιτικό κομμάτι. Όταν ο τέως ΠτΔ και πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ μετά τις βουλευτικές εκλογές δηλώνει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι σάρκα από τη σάρκα μας και αναφέρεται στον ΔΗΣΥ ως κυβερνώσα παράταξη. Επιπρόσθετα ο δεύτερος τη τάξει είπε πως δεν πρέπει να αποκλείσουμε να γίνουμε συγκυβέρνηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Και μέχρι πρότινος ο Νίκος Τορναρίτης δήλωνε πως δεν πρέπει να αποκλείουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Πώς μπορείς να έχεις διακριτή πολιτική πρόταση όταν εμπεδώθηκε και στα μέλη ότι είναι το ίδιο και το αυτό. Ότι συμφωνούμε σε εξωτερική πολιτική, Κυπριακό και οικονομία. Πώς μπορείς στην τελική ευθεία των βουλευτικών να θεωρείς ότι είσαι αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας όταν είσαι σχεδόν συμπολίτευση. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του μοναδικού κυβερνώντος κόμματος, έκανε πολλές φορές πολύ πιο διακριτή τη συμπεριφορά του απ’ ότι ο ΔΗΣΥ τα τελευταία 3μισι χρόνια. Και θα τα βρει μπροστά του τώρα.

10:30 – Δεν αποκλείω οτιδήποτε

Δεν αποκλείω οτιδήποτε (συζήτηση για συναινετική λύση με Αννίτα ή Παμπορίδη) αλλά βλέπετε και στη σημερινή συζήτηση επικρατούν οι διαδικασίες γιατί θέλουμε να προσπεράσουμε την ουσία των μεγάλων πολιτικών διακυβευμάτων για τον τόπο μας. Θα τα προσπεράσω και θα μείνω σε αυτό που για δεκαετίες πρότασσα. Με τα λάθη και τις παραλείψεις μου. Να παραμείνουμε στην ουσία της πολιτικής.

10:29 – Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ίσως να είναι ο μόνος Πρόεδρος που δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις επί θητείας του.

10:26 – Δεν θα συμφιλιωθώ με μοιρασμένη πατρίδα για να συζητώ τα διαδικαστικά και τα ψευδοδιλήμματα που τίθενται.

10:19 – Παρεξηγήθηκα με φίλους για τη στήριξη μου σε Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό

Θεωρώ πως έγινα κουραστικός με τις παρεμβάσεις μου στο Κυπριακό. Παρεξηγήθηκα με στενότατους πολιτικά φίλους μου για αυτά που είπα πως θα είμαι δίπλα στον Πρόεδρο αν πάει για λύση. Προειδοποιούσα από το βήμα της Βουλής να μην κολλήσουμε σε μια στράτα αν θέλουμε να ανοίξει ο δρόμος σε μια λύση. Η Τουρκία δημιουργεί εμπόδια μα της συμφέρει να υπάρχει στασιμότητα. Τη συμφέρει το στάτους κβο. Δεν είναι αρκετό ότι η Τουρκία δεν θέλει λύση. Η μαγκιά στην πολιτική ιδιαίτερα όταν δημιουργούμαι στο εσωτερικό ότι έχουμε την πιο ισχυρή εξωτερική πολιτική που είχαμε ποτέ, ισχυρότατες σχέσεις με ΗΠΑ, ΕΕ και εβραϊκό λόμπι. Καλά αυτή η περιφερειακή υπερδύναμη που παρουσιάζαμε ότι έχουμε γίνει, πώς αποτύγχαμε οικτρά ακόμα και να καταδικάσει ο διεθνής παράγοντας έστω η ΕΕ την αδιαλλαξία και να επιρρίψουν ευθύνες σε Τουρκία και Έρχιουρμαν για το αδιέξοδο;

Το μόνο που καταγράφουμε είναι αντιφατικές δηλώσεις που δημιουργούν τίτλους ειδήσεων της στιγμής. Δεν υπάρχει ο αντίλογος για το μεγαλύτερο μας πρόβλημα το εθνικό ζήτημα. Δεν γίνεται να λέμε ότι θέλουμε χθες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και αύριο να συγκαλείται Εθνικό Συμβούλιο για να εξηγήσει ο Πρόεδρος τις 19 νέες ιδέες που έχει υποβάλει, σαν το Κυπριακό να ξεκίνησε χθες.

10:18 – Όταν ξεκαθαρίσουν τα πράγματα θα εφράσω τις πολιτικές μου θέσεις

Θα χαρώ όταν αποφασίσουν να συμπορευθούν μαζί μου για τις πολιτικές μου θέσεις.

10:16 – Χαίρομαι που ο Κρις Παναγιώτου επιβεβαιώνει το δείπνο

Χαίρομαι που ο κ. Παναγιώτου επιβεβαιώνει το δείπνο. Η υποψηφιότητα μου δεν έχει να κάνει με το δείπνο.

10:15 – Προέχει η ουσία, η διαδικασία στην ώρα της

Έρχονται πολλά διαδικαστικά, είμαι πολιτικός, μιλώ πολιτικά για την ουσία και την ώρα που πρέπει θα τοποθετηθούμε για τη διαδικασία.

10:14 – Δύο εθνικοί στόχοι

Να επανενώσουμε την πατρίδα μας και να έχουμε μια πραγματικά δίκαιη κοινωνία.

10:10 – Τα μεγαλύτερα θύματα είναι νέοι

Υπολογίζω και ξέρω την αγορά. Οι πλείστοι από εσάς τους νέους δημοσιογράφους δεν πάνε με 1800 ευρώ καθαρά τέλος του μήνα. Είναι αυτό δίκαιο κράτος;

Βγήκαν προχθές τα αποτελέσματα για την Παιδεία μας. Τα αποτελέσματα στον πάτο και το πολιτικό σύστημα ολόκληρο την πρώτη μέρα του σχολείου ανέμεναν να επισκεφθούν τα σχολεία για να μιλήσουν.

Κανείς δεν θα γευτεί την ομελέτα αν πρώτα δεν σπάσουν αυγά.

10:05 – Θέλω να ηγηθώ για να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο

Ο τόπος μας δεν μπορεί να ησυχάζει με μια ασφάλεια του στάτους κβο. Ήμουν και παραμένο απέναντι από το στάτους κβο της κατοχής αλλά και της κοινωνικής ανισότητας. Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα.

Θέλω να ηγηθώ για να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο που νομίζουμε πως είναι ασφάλεια για τον τόπο μας.

Σε μια εποχή που η οικονομία ευημερεί, οι δείκτες, το παιχνιδάκι των πολιτικών να ωραιοποιούν καταστάσεις. Είμαστε σε μια περίοδο που η οικονομία αποδίδει και αποτυγχάνει το πολιτικό σύστημα να κάνει τη σωστή ανακαταδιανομή και να μεριμνήσει για την κοινωνική ανισότητα.

Στην κοινωνία μας υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες του πληθυσμού και είναι μοιρασμένοι σε 3/3. Το 1/3 περνά καλά, το 1/3 δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα στο τέλος του μήνα και το 1/3 δεν τα βγάζουν πέρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της διαχείρισης της οικονομικής ευημερίας του τόπου.

Δεν μπορεί να αποφασίζεται ΑΤΑ στο 100% μόνο για μια μερίδα τις κοινωνίας ενώ το 1/3 δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και ακόμα 1/3 δεν τα βγάζει πέρα.

10:02 – Αρχίζει η δημοσιογραφική διάσκεψη

Βρισκόμαστε εδώ για να μοιραστώ μαζί σας τους προβληματισμούς, τις έννοιες και τις ανησυχίες μου, αλλά πρωτίστως τα μεγάλα οράματα μου για την κοινωνία του αύριο. Βλέπω σήμερα μια νέα γενιά δημοσιογράφων με όνειρα και οράματα. Σε όλη την πολιτική μου διαδρομή γνώριζα πως μεγάλα οράματα δεν χωρούν σε μοιρασμένες πατρίδες. Και η δική μας πατρίδα παραμένει μοιρασμένη εδώ και 52 χρόνια.

Δεν μπορώ πολιτικά να είμαι απών, όταν χθες άκουσε ο κυπριακός λαός κάτι που για μένα δυστυχώς ήταν αναμενόμενο από το περασμένο Σαββατοκυρίακο. Την κ. Ολγκίν να δηλώνει πως το παράθυρο για το Κυπριακό κλείνει.

09:55 – Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αφίχθηκε στο Hilton για τη δημοσιογραφικη διάσκεψη η οποία αναμένεται να αρχίσει σε περίπου 10 λεπτά.