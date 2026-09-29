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Εργασίας στην Ευρώπη για το 2026

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus αναγνωρίστηκε επίσημα για άλλη μια χρονιά ως ένας από τους Καλύτερους Μικρούς και Μεσαίους Χώρους Εργασίας στην Ευρώπη™ για το 2026 από τον οργανισμό Great Place To Work®, ξεχωρίζοντας σταθερά ως ένας οργανισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αυτή η σημαντική διάκριση βασίζεται αποκλειστικά στην άμεση ανατροφοδότηση των εργαζομένων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι συμμετείχαν στην έρευνα, με εκατοντάδες χιλιάδες απαντήσεις από οργανισμούς που επιλέχθηκαν να διαμορφώσουν την κατάταξη για το 2026.

Για το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, το βραβείο αυτό αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από αριστεία στον χώρο εργασίας. Αντικατοπτρίζει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και συνεργασίας, όπου το προσωπικό ενδυναμώνεται ώστε να αναπτύσσεται και να συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου. Η κατάταξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη φήμη του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, όχι μόνο ως κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και ως έναν από τους πιο ανταποδοτικούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

“Το να αναγνωριζόμαστε ξανά ανάμεσα στους Καλύτερους Χώρους Εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί τεράστια τιμή και πηγή υπερηφάνειας για όλους μας. Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στην καρδιά κάθε επιτυχίας μας. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει το πάθος τους, την εμπιστοσύνη τους στο όραμα του Πανεπιστημίου και τη συνεχή μας δέσμευση να καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον αριστείας και προόδου.” — κ. Φλώρος Βωνιάτης, CEO και Πρόεδρος Συμβουλίου του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Για να συμπεριληφθεί ένας οργανισμός στη λίστα των Καλύτερων Μικρών και Μεσαίων Χώρων Εργασίας στην Ευρώπη™ για το 2026, πρέπει να έχει αναγνωριστεί σε εθνική λίστα Best Workplaces™, να διαθέτει πιστοποίηση Great Place To Work Certified™, και να απασχολεί από 50 έως 499 άτομα στην Ευρώπη. Οι κατατάξεις καθορίζονται μέσω της πολυδιάστατης ανατροφοδότησης των εργαζομένων, η οποία μετρά την εμπιστοσύνη στην ηγεσία, τις αξίες στον χώρο εργασίας, την καινοτομία και το αίσθημα συμπερίληψης.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ιδρύθηκε το 2012 και είναι το πρώτο διεθνές παράρτημα του University of Lancashire. Με έδρα τη Λάρνακα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει μια παγκοσμίου επιπέδου διπλή απονομή πτυχίου, με ισχυρή έμφαση στην απασχολησιμότητα, την καινοτομία, την έρευνα και τον κοινωνικό αντίκτυπο, μέσα σε ένα ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό διεθνές περιβάλλον.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus παραμένει προσηλωμένο στην ενδυνάμωση της εργασιακής του κουλτούρας και στη διασφάλιση ότι το προσωπικό του θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, να καινοτομεί και να συμβάλλει στο όραμά του.