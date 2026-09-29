Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε την κλήση στις 16:57 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:15. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα ένα όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ άλλα δύο υπέστησαν ελαφρές ζημιές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε όχημα, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη καυσίμου.

Ένα άτομο παραλήφθηκε από πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας με ελαφρά εγκαύματα.