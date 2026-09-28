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Ζημιές σε τρία αυτοκίνητα προκάλεσε φωτιά σε γραφείο ενοικίασης οχημάτων στη Λάρνακα, η οποία κινητοποίησε τα ξημερώματα την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο εσωτερικό του υποστατικού καταστράφηκαν ηλεκτρικό ποδήλατο και προσωπικά αντικείμενα του 52χρονου ιδιοκτήτη.

Η πληροφορία για την πυρκαγιά λήφθηκε γύρω στις 2:18 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ακολούθησε η κατάσβεση της φωτιάς.

Τα τρία αυτοκίνητα βρίσκονταν έξω από το υποστατικό και το ύψος των ζημιών που υπέστησαν παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Περαιτέρω εξετάσεις στη σκηνή θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.