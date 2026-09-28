Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

€1.000.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΤΡΙΤΗΣ 29/09/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000,00.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν χθες βράδυ είναι: 3, 14, 18, 20, 26

Τζόκερ ο αριθμός: 5

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.