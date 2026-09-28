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Δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από αεροπορικές επιδρομές σε αγορά στη νοτιοδυτική Υεμένη κατήγγειλαν οι Χούθι, αποδίδοντας στη Σαουδική Αραβία τουλάχιστον δύο πλήγματα που σημειώθηκαν χθες, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Το Ριάντ αποτελεί βασικό σύμμαχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου. Το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα ανταρτών Ανσαραλά είναι γνωστό ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Τηλεοπτικός σταθμός προσκείμενος στην Ανσαραλά, το Αλ Μασίρα, είχε νωρίτερα χθες κάνει λόγο για επτά νεκρούς και 40 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.

Αργότερα, ο εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα, χωρίς να διακρίνει μεταξύ νεκρών και τραυματιών, κατηγορώντας τη σαουδαραβική πολεμική αεροπορία ότι προχώρησε σε «δυο επιδρομές εναντίον αγοράς» στα περίχωρα της Τάιζ.

A market strike in Taiz, Yemen, killed at least seven people and wounded 40, according to Houthi authorities.



Government sources claim a nearby Houthi camp was targeted, though details remain difficult to verify independently. pic.twitter.com/ALfe9a3tcf — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 27, 2026

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενες στους Χούθι διευκρίνισαν ότι σκοτώθηκαν σχεδόν 30 μαχητές τους και οκτώ άμαχοι.

«Αυτό το αίμα που χύθηκε άδικα» δεν θα μείνει χωρίς «συνέπειες» για τη Σαουδική Αραβία, τόνισε ο κ. Σάρια.

Saudi airstrikes are hitting Houthi sites across five Yemeni provinces, with heavy bombardment reported in Taiz in the country's southwest. Houthi media says seven people were killed in a strike on a market in the city.



pic.twitter.com/7O5QrUBE0u September 27, 2026

Η μεγάλη πόλη Τάιζ, που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις, βρίσκεται πάνω σε ένα από τα κυριότερα μέτωπα των μαχών με τους αντάρτες.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το Μασίρα εικονίζουν αυτοκίνητα με τα τζάμια κομματιασμένα και αποθήκες να έχουν υποστεί ζημιές, καθώς εμπορεύματα σκορπισμένα.

Επίθεση και ναυτικός αποκλεισμός

Έπειτα από κάποια χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, μετατράπηκε σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στις εχθροπραξίες αναμετρώνται η Ανσαραλά, που ελέγχει την πρωτεύουσα Σανάα και πλέον τις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα, με δυνάμεις της κυβέρνησης που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα. Αυτή η τελευταία, εξόριστη στην Άντεν (νότια), ελέγχει μεγάλο μέρος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της χώρας, εξίσου αχανές αλλά με πολύ λιγότερους κατοίκους.

Η σύγκρουση εντάθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι αντάρτες κυρίευσαν μέσα σε μερικά 24ωρα, εξαπολύοντας πολύνεκρη έφοδο, όλη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Ανακοίνωσαν επίσης την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού παγκοσμίως, κι έβαλαν στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές και τάνκερ του βασιλείου καθώς και την πρωτεύουσα Ριάντ, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Προχθές Σάββατο η ισχυρή μοναρχία του Κόλπου ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δυο drones «που εξαπέλυσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της περιοχής του Ριάντ».

Με αυτό το φόντο, τα σχολεία της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση για μια εβδομάδα.

Παρά τους καθημερινούς σαουδαραβικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις μάχες που συνεχίζονται στο πεδίο, οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης και του Ριάντ δεν καταφέρνουν να αναγκάσουν την Ανσαραλά να υποχωρήσει και οι εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια που απευθύνονται παραμένουν άκαρπες ως αυτό το στάδιο.

Προχθές Σάββατο η Ανσαραλά κατηγόρησε την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας ότι διεξήγαγε 27 επιδρομές σε διάφορους τομείς της χώρας.

protothema.gr