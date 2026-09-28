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Στη σύλληψη 62χρονης για παράβαση των ορών άδειας ιδιώτη φύλακα προχώρησε χθες η Αστυνομία, με τις Αρχές να περνούν χειροπέδες σε άλλα τρία πρόσωπα στον ίδιο χώρο, αφού διαπιστώθηκε ότι εκτελούσαν χρέη ιδιώτη φύλακα χωρίς άδεια.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν γύρω στις 11 το πρωί χθες σε συγκεκριμένο χώρο, για διερεύνηση πληροφορίας που αφορούσε την εργοδότηση προσώπων ως ιδιώτες φύλακες χωρίς σχετική άδεια.

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν γυναίκα που βρισκόταν στην είσοδο του χώρου και χειριζόταν την ηλεκτρική πύλη. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 62χρονη η οποία εργοδοτείται από συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιδιώτη φύλακα και κατείχε σχετική άδεια.

Από περαιτέρω εξετάσεις όμως, διαπιστώθηκε ότι τη φρούρηση του χώρου είχε ανατεθεί σε άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιδιώτη φύλακα, ως εκ τούτου η 62χρονη συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράβασης των ορών άδειας ιδιώτη φύλακα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν άλλες δύο γυναίκες ηλικίας 30 και 31 ετών, καθώς και άντρας ηλικίας 75 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν χρέη ιδιώτη φύλακα χωρίς να είναι κάτοχοι σχετικής άδειας. Τα πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό όπου κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Στον Σταθμό κλήθηκε επίσης ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας ο οποίος ανακρίθηκε γραπτώς.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη συνεχίζει τις εξετάσεις.