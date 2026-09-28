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Εκτοξευθήκαν στα 1099 τα δυνητικά επικίνδυνα κτήρια στην πόλη και επαρχίας Λάρνακας, μόλις τέσσερις μήνες μετά την εφαρμογή του σχεδίου που εφάρμοσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που παρέδωσαν στον Οργανισμό οι Δήμοι και η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας (είχαν παραδώσει φακέλους για 563 επικίνδυνες οικοδομές).

Το πιο ανησυχητικό είναι πως από τους 367 οπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν σε κτήρια, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε ο Οργανισμός στον «Φ», τα 187 ταξινομήθηκαν στην Κατηγορία Γ. Κινδυνεύουν, δηλαδή, με κατάρρευση εάν δεν ληφθούν μέτρα από τους ιδιοκτήτες τους. Από αυτά τα 40 είναι κατοικημένα κτήρια (τα 31 στη Λάρνακα), με τα περισσότερα να είναι πολυκατοικίες.

Μέχρι στιγμής ο ΕΟΑΛ εξέδωσε διατάγματα επικινδυνότητας για 17 από τις κατοικημένες οικοδομές, οι οποίες είτε εκκενώθηκαν, είτε δόθηκε προειδοποίηση στους ιδιοκτήτες. Σε 9 περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν σε ιδιώτη τη μελέτη που θα καταδείξει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για άρση της επικινδυνότητας. Επιπρόσθετα, περιφράχθηκαν 37 ακατοίκητα κτήρια από το ΕΟΑΛ και 9 από τους ιδιοκτήτες, ενώ κατεδαφίστηκαν και 5 οικοδομές, ανάμεσά τους και διώροφο κτήριο στη Λάρνακα. Ενώπιον του Οργανισμού, υπάρχουν, εξάλλου, δύο αιτήσεις για κατεδαφίσεις κτηρίων, το ένα εκ των οποίων βρίσκεται στο κέντρο της Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελο Χατζηχαραλάμπους, ο Οργανισμός βρίσκεται εν αναμονή απάντησης για τον χειρισμό 90 επικίνδυνων τουρκοκυπριακών κτηρίων και 278 διατηρητέων. Επίσης, υπάρχουν τρεις πολυκατοικίες του κτιΖΩ που έπρεπε να εκκενωθούν, ωστόσο δεν υπήρξε συμμόρφωση από τους ιδιοκτήτες και ο ΕΟΑΛ θα προχωρήσει με διατάγματα.

«Πλέον έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Για τον χειρισμό αυτών των υποθέσεων απαιτείται, όμως, ένα πολύ μεγάλο έργο. Τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες Αρχές και γι’ αυτό φτάσαμε σήμερα να έχουμε πάνω από 1000 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, εκ των οποίων αρκετές είναι πολύ επικίνδυνες και κατοικημένες», υπέδειξε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, τονίζοντας πως πρέπει τάχιστα να γίνει η τροποποίηση της νομοθεσίας και να δοθούν από το κράτος οι πόροι, ώστε να κινηθεί πιο γρήγορα η διαδικασία. «Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να έρθουν ούτε από φορολογία που θα επιβάλουμε, ούτε έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε και να περιμένουμε να γίνει ανάκτησή τους. Πρέπει το κεντρικό κράτος να κάνει ένα ειδικό ταμείο, για να μπορεί να το αξιοποιήσει ο Οργανισμός και να ρυθμίσει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Όταν γίνει ανάκτηση των χρημάτων, αυτά θα επιστρέψουν στο ειδικό ταμείο», πρόσθεσε.