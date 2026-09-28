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Η 28η Σεπτεμβρίου, έχει κυκλωθεί εδώ και καιρό, ως η ημέρα, η οποία θα κρίνει εν πολλοίς τη διατήρηση ή όχι της εργατικής ειρήνης σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημόσιας υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί σήμερα, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό και από τη στάση που θα τηρήσει, θα διαφανεί κατά πόσο το θέμα θα οδηγηθεί προς επίλυση ή προς εργατική αναταραχή με απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με τις συντεχνίες την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μία μέρα δηλαδή πριν από την πραγματοποίηση της 24ωρης απεργίας την οποία είχαν εξαγγείλει οι ωρομίσθιοι. Τότε, ο Πρόεδρος είχε αναγνωρίσει την ανάγκη παραχώρησης μισθολογικών αυξήσεων στη συγκεκριμένη ομάδα των εργαζομένων και ως εκ τούτου οι απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν ανασταλεί για να δοθεί περαιτέρω χρόνος στο διάλογο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τις συντεχνίες και το Υπουργείο Οικονομικών να παρακαθίσουν σε συσκέψεις και στην επόμενη συνάντηση, δηλαδή σήμερα, να του φέρουν πρόταση για διευθέτηση του ζητήματος. Ωστόσο, η μοναδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δυο πλευρών, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών και των συντεχνιών, ήταν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από την οποία όμως δεν προέκυψε άσπρος καπνός.

Εξερχόμενοι της συνάντησης της Παρασκευής, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ αναγνώρισαν μεν τη μετατόπιση της κυβέρνησης ως προς την ανάγκη να δοθούν αυξήσεις στο ωρομίσθιο προσωπικό, ωστόσο από την άλλη σημείωσαν ότι η πρόταση που τους παρουσιάστηκε απέχει σημαντικά από αυτό που ανέμεναν. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι η σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ως προς το κατά πόσο θα μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία, ή έστω να υπάρξουν προοπτικές για κάτι τέτοιο.

Ενδεικτικά, ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, είχε δηλώσει μετά τη συνάντηση της Παρασκευής ότι «διαφάνηκε η πρόθεση να παραχωρηθούν αυξήσεις, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία επί του παρόντος». Παρέπεμψε στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι ο διάλογος παραμένει ανοικτός μέχρι τη Δευτέρα και εξέφρασε την ελπίδα να προκύψει συμφωνία που να βελτιώνει τους μισθούς των ωρομίσθιων.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, σημείωσε στο ίδιο μήκος κύματος ότι καταγράφεται στα θετικά η ανάγκη βελτίωσης των μισθών, που δεν αναγνωριζόταν μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «η πρόταση που παρουσιάστηκε δεν ήταν ικανοποιητική, καθώς απέχει πολύ από αυτό που εμείς θέσαμε ως μίνιμουμ για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε». Χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα στα ποσά της πρότασης, ο κ. Σταύρου είπε ότι «οι συντεχνίες ζητούν γενικές αυξήσεις 8% στην τριετία. Αυτό που δίδεται είναι πολύ μακριά από αυτό που ζητάμε εμείς, δεν προσεγγίζει ούτε καν το 50%», ανέφερε χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «με την πρόταση που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και η κυβέρνηση πρέπει να την αναθεωρήσει προς τα πάνω», παραπέμποντας στη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι διεκδικούν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2025-2027, με μισθολογικές αυξήσεις 2% για το 2025, 3% για το 2026 και 3% για το 2027. Μεταξύ των παρεμφερών αιτημάτων, διεκδικούν την αποκατάσταση των αρχικών σημείων πρόσληψης, τα οποία παραμένουν μειωμένα κατά 10%, καθώς και βελτίωση του Ταμείου Προνοίας κατά 0,5%. Σημειώνεται ότι ο αριθμός του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ), ανέρχεται περίπου στις 11.000. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε υπουργεία, κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες (Τμήμα Δασών, Πυροσβεστική, ναυαγοσώστες, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Πολιτική Άμυνα, Δημόσια Έργα και Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων), ενώ σε αυτούς προστίθεται το προσωπικό των σχολικών εφορειών, καθώς και το ωρομίσθιο προσωπικό του ΟΚΥπΥ (νοσοκομεία).