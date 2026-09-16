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Δεν θα προχωρήσουν τελικά στα προγραμματισμένα μέτρα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στη συνάντηση υπήρξε θετική ανταπόκριση επί όλων των αιτημάτων που τέθηκαν από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ.

Σε συνέχεια σημερινής συνάντησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, με τον Πρόεδρο @Christodulides, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της θετικής ανταπόκρισης επί όλων των αιτημάτων σε σχέση με το Ωρομίσθιο… September 16, 2026

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, συμφωνήθηκε όπως πραγματοποιηθεί νέα ειδική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, με αντικείμενο τα ζητήματα που αφορούν το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.

Στην ατζέντα της συνάντησης θα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών των ωρομίσθιων εργαζομένων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν να αναστείλουν τα μέτρα που είχαν εξαγγείλει, προκειμένου να δοθεί χρόνος στον διάλογο και να προχωρήσει η διαδικασία προς τη λήψη τελικών αποφάσεων.