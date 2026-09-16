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Στον δρόμο βγήκε σήμερα το προσωπικό του Υφυπουργείου Πολιτισμού, καθώς φαίνεται πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του Υφυπουργείου και, κυρίως, με όσα καταλογίζονται στον Γενικό Διευθυντή, Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου.

Από τις 9 έως τις 10 το πρωί πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη μονόωρη στάση εργασίας, με εργαζομένους να συγκεντρώνονται έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ενώ στην κινητοποίηση συμμετείχαν και υπάλληλοι του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Κυπριακό Μουσείο και στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία και χώρους.

Η κινητοποίηση δεν αφορά, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, ένα μεμονωμένο ζήτημα. Αντίθετα, αποτελεί την έκφραση συσσωρευμένης δυσαρέσκειας για μια σειρά χειρισμών και συμπεριφορών που, όπως καταγγέλλει η συντεχνία, έχουν πλέον δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Υφυπουργείου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επανειλημμένη προσπάθεια μεταφοράς σχεδόν του συνόλου του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου υπό τον έλεγχο του Γενικού Διευθυντή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τους Διευθυντές των Τμημάτων αλλά ούτε και με την πολιτική προϊστάμενη του Υφυπουργείου, Κλέα Παπαέλληνα, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι μέσω των προτεινόμενων αλλαγών επιχειρείται να συγκεντρωθεί στον Γενικό Διευθυντή ο έλεγχος του μεγαλύτερου μέρους των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων, καθώς και η ευθύνη υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων τους, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αυτονομία των Τμημάτων και ο διοικητικός ρόλος των Διευθυντών τους.

Βαρύ είναι και το σκέλος των καταγγελιών που αφορά τη συμπεριφορά και τις καθημερινές σχέσεις εργασίας. Η ΠΑΣΥΔΥ κάνει λόγο για «στοχευμένη προσπάθεια παραγνώρισης, περιθωριοποίησης και παραγκωνισμού» των Διευθυντών, ενώ καταγγέλλει επανειλημμένες καθυστερήσεις στην προώθηση εγκρίσεων, παρεμβάσεις στο έργο των Τμημάτων και μονομερείς αποφάσεις για ζητήματα που, όπως αναφέρει, εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων Διευθυντών.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της συντεχνίας στη «συνεχιζόμενη απαξιωτική συμπεριφορά» του Γενικού Διευθυντή προς το προσωπικό, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δημιουργεί «εκφοβιστικό, προσβλητικό και επιθετικό περιβάλλον εργασίας».

Το μήνυμα της ΠΑΣΥΔΥ είναι πλέον ξεκάθαρο: ζητά άμεσες διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Υφυπουργείου και προειδοποιεί ότι, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα ακολουθήσουν «δυναμικά μέτρα αντίδρασης».

Η σημερινή κινητοποίηση, επομένως, καταγράφεται ως σαφής κλιμάκωση της έντασης στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Και το γεγονός ότι η διαμαρτυρία δεν περιορίστηκε στα κεντρικά γραφεία, αλλά εκδηλώθηκε και από εργαζομένους του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Κυπριακό Μουσείο και στις κατά τόπους υπηρεσίες, προσδίδει ευρύτερη διάσταση στην κινητοποίηση.

Η θέση της Υφυπουργού

Από το περιβάλλον της Υφυπουργού Πολιτισμού Κλέας Παπαέλληνα επισημαίνεται, πάντως, ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διάλογος με τους Διευθυντές των Τμημάτων. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Υφυπουργού Θανάσης Αθανασίου, οι Διευθυντές είχαν ζητήσει συνάντηση για αύριο Πέμπτη και η Υφυπουργός είχε ήδη αποδεχθεί να τους συναντήσει, πριν προκύψει η σημερινή στάση εργασίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί παρά την απουσία του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό.

Η Υφυπουργός, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε οποιαδήποτε προειδοποίηση για τη σημερινή στάση εργασίας και ενημερώθηκε λίγο πριν από την έναρξή της.

Σε σχέση, ειδικότερα, με την επιστολή για τον προϋπολογισμό που αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της καταγγελίας της ΠΑΣΥΔΥ, από το περιβάλλον της Υφυπουργού αναφέρεται ότι η ίδια δεν ήταν ενήμερη για τη συγκεκριμένη επιστολή και ζήτησε εξηγήσεις από τον Γενικό Διευθυντή. Αφού λάβει τις εξηγήσεις, θα τοποθετηθεί επί του ζητήματος, όπως και για όλα όσα καταλογίζονται.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ

Το σύνολο του προσωπικού του Υφυπουργείου Πολιτισμού κατέρχεται σήμερα σε μονόωρη αυθόρμητη στάση εργασίας από τις 9.00 – 10.00 π.μ. σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επανειλημμένη προσπάθεια που επιχειρείται εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή για μεταφορά ολόκληρου του Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου κάτω από τον έλεγχό του, χωρίς να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε ενημέρωση ή διαβούλευση τόσο με τους επηρεαζόμενους Διευθυντές των Τμημάτων του Υφυπουργείου όσο και με την πολιτική Προϊσταμένη του Υφυπουργείου, κα Κλέα Παπαέλληνα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μέσω της αλλαγής που επιδιώκει να προωθήσει στον Προϋπολογισμό, αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους των αρμοδιοτήτων όλων των Τμημάτων του Υφυπουργείου και την ευθύνη για την υλοποίηση όλων των έργων και προγραμμάτων κάτω από τον ίδιο, αφαιρώντας από τα Τμήματα την αυτονομία τους και από τους Διευθυντές τον διοικητικό τους ρόλο.

Η πιο πάνω εξέλιξη, ανησυχεί έντονα και δικαιολογημένα το προσωπικό του Υφυπουργείου, καθώς έχει ήδη διαπιστωθεί μια στοχευμένη προσπάθεια παραγνώρισης, περιθωριοποίησης και παραγκωνισμού των Διευθυντών των Τμημάτων του Υφυπουργείου εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή, η οποία όπως διαφαίνεται κλιμακώνεται μέσω των αλλαγών που προωθούνται στον Προϋπολογισμό. Πέραν της προαναφερθείσας βλαπτικής μεταβολής των συνθηκών εργασίας των Διευθυντών, ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι σε περίπτωση που εγκριθούν οι τροποποιήσεις που επιδιώκονται, ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η έγκριση του συνόλου των οικονομικών πράξεων του Υφυπουργείου συγκεντρώνονται σε ένα και μόνο άτομο.

Πρόσθετα στα πιο πάνω, η διαμαρτυρία του προσωπικού έγκειται και στις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις που παρατηρούνται από πλευράς του Γενικού Διευθυντή όσον αφορά στην προώθηση εγκρίσεων, με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται ή να καθυστερούν να υλοποιηθούν δράσεις του Υφυπουργείου, όπως επίσης και στις συνεχείς παρεμβάσεις στο έργο των Τμημάτων του Υφυπουργείου εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή και στην επιβολή μονομερών αποφάσεων από πλευράς του σχετικά με ζητήματα και θέματα που ο χειρισμός τους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Διευθυντών των εκάστοτε Τμημάτων του Υφυπουργείου. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη απαξιωτική συμπεριφορά του Γενικού Διευθυντή προς το σύνολο του προσωπικού του Υφυπουργείου, η οποία δημιουργεί εκφοβιστικό, προσβλητικό και επιθετικό περιβάλλον εργασίας, αποτελεί επίσης ένα από τους κύριους λόγους της σημερινής διαμαρτυρίας.

Ως ΠΑΣΥΔΥ καλούμε τη Διοίκηση του Υφυπουργείου όπως προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Υφυπουργείου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από τη λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης.