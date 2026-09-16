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Στο πλευρό των οργανωμένων μαθητών τάσσεται η ΟΕΛΜΕΚ, στηρίζοντας την απόφασή τους να προχωρήσουν σε αποχή.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΛΜΕΚ υπογραμμίζει ότι οι μαθητές αποτελούν βασικό μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και ότι η φωνή τους πρέπει να ακούγεται, ιδιαίτερα όταν εκφράζονται συλλογικά και δημοκρατικά για ζητήματα που τους επηρεάζουν άμεσα.

Όπως σημειώνει, αρκετές από τις ανησυχίες που θέτουν οι μαθητές είναι κοινές με εκείνες που έχουν επανειλημμένα αναδείξει και οι εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της απουσίας λειτουργικού κλιματισμού σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, το οποίο η ΟΕΛΜΕΚ χαρακτηρίζει θέμα «υγείας, ασφάλειας και αξιοπρεπών συνθηκών μάθησης και εργασίας».

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η στήριξή της προς τους μαθητές δεν σημαίνει ότι θεωρεί την απώλεια διδακτικού χρόνου ως λύση.

«Στόχος πρέπει να είναι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να μη χρειάζεται να καταφεύγουν σε μέτρα αντίδρασης για να ακουστούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ακούσει με σοβαρότητα τους οργανωμένους μαθητές και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ζητήματα που θέτουν.

«Το δημόσιο σχολείο γίνεται καλύτερο όταν ακούμε αυτούς που το ζουν καθημερινά, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς», καταλήγει η ανακοίνωση.