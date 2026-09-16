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Στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος μεταφέρεται η συζήτηση για τη δράση των περιβαλλοντικών οργανώσεων και ακτιβιστών, μετά από αυτεπάγγελτη εγγραφή του θέματος από τους βουλευτές Λίνο Παπαγιάννη και Λίνο Ιωάννη Χατζηγεωργίου. Η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την κοινωνία πολιτών και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για προσπάθεια στοχοποίησης και απαξίωσης του έργου τους.

Απαντώντας τεκμηριωμένα, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria κατέθεσε αναλυτικό σημείωμα θέσεων, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των οργανώσεων στην πάταξη της λαθροθηρίας, την προστασία της κοινής φυσικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξη του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

Το σημείωμα του Terra Cypria εστιάζει ιδιαίτερα στις συστηματικές προσπάθειες αμαύρωσης των ακτιβιστών μέσω αβάσιμων κατηγοριών. Όπως σημειώνεται, επικαλούμενο σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε υποθέσεις όπου παγιδευτές κατήγγειλαν μέλη της διεθνούς οργάνωσης CABS (Committee Against Bird Slaughter) για δήθεν παράνομη είσοδο σε περιουσία και κακόβουλη βλάβη στο Παραλίμνι, οι καταγγελίες αποδείχθηκαν ψευδείς. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου αθώωσε πλήρως μέλος της CABS.

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτωση, ο καταγγέλλων παγιδευτής όχι μόνο παραδέχθηκε ενοχή για παράνομη παγίδευση πουλιών, αλλά αποδείχθηκε μέσω οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) ότι είχε επιτεθεί και χτυπήσει επανειλημμένα στο πρόσωπο μέλος της οργάνωσης. Η υπόθεση κατέληξε σε καταδίκη του παγιδευτή (πρόστιμο €500 για 60 ξόβεργα) και καταβολή αποζημίωσης ύψους €7.000 προς τον ακτιβιστή.

Όπως υπογραμμίζεται, η τροπή αυτών των υποθέσεων αποδεικνύει τον κίνδυνο παραποίησης των πραγματικών γεγονότων με σκοπό τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων σε βάρος όσων αγωνίζονται κατά του εγκλήματος της λαθροθηρίας.

Το Terra Cypria αναδεικνύει τη νομολογία των εγχώριων Δικαστηρίων, τα οποία αξιολογούν θετικά και με πλήρη αξιοπιστία τις μαρτυρίες των μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων:

Οι καταγγελίες και οι μαρτυρίες μελών της CABS σε Επαρχιακά Δικαστήρια όπως της Λάρνακας και της Αμμοχώστου έχουν κριθεί ως σαφείς, σταθερές, συνεκτικές και πειστικές, οδηγώντας στη στοιχειοθέτηση υποθέσεων και την καταδίκη παραβατών.

Αντίθετα, τα δικαστήρια απορρίπτουν τακτικά τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων παγιδευτών ως αβάσιμους και ανειλικρινείς.

Στο σημείωμά του, το Terra Cypria θίγει ένα ευρύ πλαίσιο νομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων καλώντας την Επιτροπή Περιβάλλοντος να διασφαλίσει την ισότητα όλων ενώπιον του νόμου, αποφεύγοντας τη στοχοποίηση, ποινικοποίηση ή παρενόχληση οργανώσεων και πολιτών που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα.

Σύμφωνα με το Terra Cypria απαιτείται σαφής διαχωρισμός μεταξύ του νόμιμου κυνηγίου και της λαθροθηρίας, ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη για επίδειξη μηδενικής ανοχής στην παράνομη, μαζική και μη επιλεκτική παγίδευση πτηνών, με την χρήση ξοβεργών, διχτύων και ηχομιμητικών συσκευών.

Ζητά επίσης την ενίσχυση της επιβολής του νόμου σε όλα τα στάδια και την αύξηση των προστίμων, ώστε να είναι αυστηρά και αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για τους μεγάλους και επαγγελματίες παγιδευτές και τους εστιάτορες που αποκομίζουν τεράστια κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα.

Ζητείται ακόμα η περιφρούρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης στην πληροφόρηση, συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και ελευθερίας γνώμης, έκφρασης και ειρηνικής διαμαρτυρίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus.

Υπενθυμίζεται ότι η προστασία της άγριας ζωής συνιστά γενικό δημόσιο συμφέρον και κοινή φυσική κληρονομιά. Γίνεται αναφορά στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, στις συστάσεις της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων, στις υποδείξεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχετικές εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ειδικού Εισηγητή της Σύμβασης του Άαρχους για τους Προασπιστές Περιβάλλοντος, όσον αφορά την ανάγκη ανάληψης μίας πολιτικής μηδενικής ανοχής έναντι του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής και την ανάγκη προστασίας των προασπιστών του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε παρεμπόδιση, στοχοποίηση και ποινική δίωξη του έργου τους.

Παράνομη, μη-επιλεκτική και μαζική παγίδευση

Σημειώνεται πως η παράνομη, μαζική και μη-επιλεκτική παγίδευση, θανάτωση και εμπορία αποδημητικών άγριων πτηνών στοχεύει μόνο δύο είδη, κυρίως το προστατευόμενο είδος Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla) την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά και το θηρεύσιμο είδος Τζίκλα (Turdus philomelos) το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος κατά της άγριας ζωής επηρεάζει αρκετές δεκάδες άλλα είδη πουλιών που απαντώνται στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, περίπου 160 από τα συνολικά 400 είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Κύπρο έχουν εντοπιστεί και έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε ξόβεργα και δίχτυα. Οι παγιδευτές χρησιμοποιούν μέσα παγίδευσης όπως ξόβεργα και δίχτυα, τα οποία ως μη επιλεκτικά μέσα συλλαμβάνουν αδιακρίτως αρκετά άλλα είδη πέραν των στοχευμένων ειδών, περιλαμβανομένων προστατευόμενων, σπάνιων και απειλούμενων ειδών άγριας ζωής, τόσο πουλιών, όσο και ερπετών και θηλαστικών. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν την υψηλή θνησιμότητα, τον τραυματισμό, το βασανισμό και την θανάτωση προστατευόμενων ειδών, την υπονόμευση των πληθυσμών των άγριων πτηνών και την διατάραξη των οικοσυστημάτων. Τα ξόβεργα τραυματίζουν τα φτερά και άκρα, τα δίχτυα προκαλούν έντονο στρες και ασφυξία, ενώ τα ηχομιμητικά καλέσματα προκαλούν αποπροσανατολισμό και παρεμβάλλονται στις οικολογικές λειτουργίες των ειδών.