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Ταχεία Πρόοδος Κατασκευής – Δυναμική Επένδυση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Mε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση παρουσίασης του Skyline Havens, του οικιστικού έργου που αναπτύσσει η Hellenic Estates A.E. στο East Village του The Ellinikon, σε συνεργασία με τη LAMDA Development. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 350 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό (εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιχειρηματίες, στελέχη των τραπεζών και της αγοράς ακινήτων και συνεργάτες του project), οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν από κοντά το έργο και να ενημερωθούν για την πρόοδο της κατασκευής του.

Στη συνέχεια, στο The Ellinikon Experience Centre πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Skyline Havens και του East Village, της νέας γειτονιάς του The Ellinikon, με το Skyline Havens να αποτελεί το πρώτο οικιστικό project της. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με cocktail reception, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ανθρώπους του project και να ενημερωθούν περαιτέρω για την ανάπτυξή του.

Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης

Από τον σχεδιασμό στην κατασκευή

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το Skyline Havens, ένα project που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2025 και το οποίο σήμερα έχει περάσει από τον σχεδιασμό στην πλήρη φάση υλοποίησης.

Το Skyline Havens εκτείνεται σε δύο οικοδομικά τετράγωνα στην καρδιά του East Village και περιλαμβάνει 150 κατοικίες σε 8 κτίρια, σχεδιασμένα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Architects. Η Hellenic Estates έχει την ευθύνη ανάπτυξης του έργου, ενώ η LAMDA Prime Properties, θυγατρική της LAMDA Development έχει αναλάβει αποκλειστικά την προώθηση και τις πωλήσεις των κατοικιών.

Το Skyline Havens βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία μόλις 400 μέτρα από τον σταθμό Μετρό «Ελληνικό» και περίπου 1,4 χλμ. από τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά και την παραλία, συνδυάζοντας την άμεση πρόσβαση στην πόλη με την εγγύτητα στο παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Οι κατοικίες, ενός έως τεσσάρων υπνοδωματίων, έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στην ιδιωτικότητα, τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τη σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Όλες οι κατοικίες είναι gated με ιδιωτικά parking υπογείου και κοινόχρηστες παροχές πισίνας, γυμναστηρίου και ειδικά διαμορφωμένο χώρο παιχνιδιού για παιδιά. Οι ισόγειες κατοικίες διαθέτουν ιδιωτικούς κήπους και πισίνες, ενώ τα penthouses διαθέτουν ιδιωτικά roof terraces με πισίνες και πανοραμική θέα προς τη θάλασσα, το The Ellinikon Park και τον αστικό ορίζοντα της Αθήνας.

Ισχυρή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα

Η ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον της επιχειρηματικής και κτηματομεσιτικής αγοράς για το Skyline Havens και συνολικά για τη νέα γειτονιά του East Village στο The Ellinikon.

Ο συνδυασμός της επίσημης παρουσίασης με την επίσκεψη στο εργοτάξιο προσέφερε στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα του project, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τόσο το όραμα της ανάπτυξης όσο και την πραγματική πρόοδο της κατασκευής.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Hellenic Estates δήλωσε: «Το Ελληνικό δεν είναι απλώς ένα μεγάλο επενδυτικό ή κατασκευαστικό έργο. Είναι μια νέα σελίδα για την Αθήνα και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα έργο που αλλάζει την εικόνα της πόλης και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη των μεγάλων αστικών αναπτύξεων. Κατά την προσωπική μου άποψη, το Ελληνικό στην πλήρη ανάπτυξη του, θα αποτελεί την καλύτερη διεύθυνση στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, φιλοδοξία μας είναι, το Skyline Havens να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη κατοικία στην Ελλάδα και ένα έργο για το οποίο όλοι μας θα είμαστε πραγματικά υπερήφανοι.»

O κ. Δημήτρης Γονέος, ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Hellenic Estates δήλωσε: «Η κατασκευαστική πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέσα σε μόλις οκτώ μήνες εργασιών, όπως διαπίστωσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, κυρίως κατά την επίσκεψή τους στα εργοτάξια, εντυπωσιάζει ακόμη και εμάς που τη ζούμε καθημερινά. Μια νέα γειτονιά γεννιέται μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, στο The Ellinikon, την πόλη του 21ου αιώνα, με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και επίκεντρο την ποιότητα ζωής των μελλοντικών της κατοίκων. Το κοινό μας όραμα στη Hellenic Estates λαμβάνει σάρκα και οστά. Κάθε μέρα το τοπίο γύρω μας αλλάζει και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή τη μεγάλη μεταμόρφωση.»

Δημήτρης Γονέος

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Chief Commercial Officer, Residential της LAMDA Development, κ. Αλέξανδρος Μουλάς, παρουσίασε αναλυτικά το Skyline Havens, εστιάζοντας στον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη μοναδική ταυτότητα του έργου, καθώς και τα βασικά εμπορικά του πλεονεκτήματα και δήλωσε:

«Η ομάδα της LAMDA Prime Properties που έχει αναλάβει τις πωλήσεις και την προώθηση όλων των κατοικιών στο The Ellinikon, διαθέτει μεγάλη εμπειρία, βαθιά κατανόηση και εξειδικευμένη γνώση τόσο του έργου όσο και του αγοραστικού κοινού. Η συνεργασία μας με τη Hellenic Estates, η οποία διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ακινήτων, αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός νέου, μοναδικού οικιστικού προορισμού. Στόχος μας είναι το Skyline Havens να αποτελέσει μια σύγχρονη οικιστική κοινότητα που ενσωματώνει την υψηλή αισθητική με έναν αναβαθμισμένο τρόπο ζωής, διασφαλίζοντας ανώτερη ποιότητα κατασκευής, εκτεταμένους υπαίθριους χώρους και θέα στη θάλασσα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και διαχρονική εμπειρία διαβίωσης.»

Αλέξανδρος Μουλάς

Το Skyline Havens εντάσσεται στην πρώτη φάση ανάπτυξης του The Ellinikon, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση και παράδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2028.

Δημήτρης Γονέος, Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης

Σχετικά με την Hellenic Estates Α.Ε.

Η Hellenic Estates ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από τους κ. Δημήτρη Γονέο και κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και αποτελεί μια δυναμική εταιρεία ανάπτυξης μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το Μονακό.

Ο κ. Δημήτρης Γονέος ηγείται της EUROERGO A.E., μιας κατασκευαστικής εταιρείας με σταθερή πορεία, ποιότητα και αξιοπιστία από το 1967. Η EUROERGO έχει ολοκληρώσει εκατοντάδες έργα υψηλής ποιότητας στην Αττική και τις Κυκλάδες, κερδίζοντας τη φήμη της αριστείας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης διαθέτει πολυδιάστατο επιχειρηματικό υπόβαθρο στο real estate, το retail και το yachting.

Στον τομέα του real estate δραστηριοποιείται από το 2005 σε σημαντικά έργα σε Μονακό, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο retail, διαχειρίζεται ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο από το 1981, εκπροσωπώντας διεθνείς μάρκες όπως Replay και Brooks Brothers σε Ελλάδα, Μονακό, Κύπρο και Ρουμανία, ενώ είναι συνιδρυτής των Attica Department Stores.

Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία στον κλάδο του yachting σε Μονακό και Ελλάδα από το 1993.

Η στρατηγική συνεργασία των δύο ιδρυτών συνδυάζει βαθιά επιχειρηματική εμπειρία και τεχνογνωσία στις κατασκευές. Με το Skyline Havens στο The Ellinikon, η Hellenic Estates φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα στις οικιστικές αναπτύξεις, δημιουργώντας ένα έργο που αντικατοπτρίζει κομψότητα, ποιότητα και όραμα.

Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, Πάρης Λιάκος, Δημήτρης Γονέος

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://theellinikon.com.gr/katoikies/east-village/skyline-havens