Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη θέση ότι ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει να προηγούνται οποιασδήποτε αποχής από τα μαθήματα διατυπώνει η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με αφορμή την απόφαση της ΠΣΕΜ για αποχή από τα μαθήματα για μία διδακτική περίοδο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Σε γραπτή δήλωσή της, η Υπουργός αναφέρει ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ο διάλογος πρέπει να βασίζεται σε ολοκληρωμένη και ορθή ενημέρωση.

«Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να έχουν άποψη, να εκφράζουν τις αγωνίες τους και να συμμετέχουν ενεργά στα θέματα που τους απασχολούν. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η Παιδεία που διαμορφώνουμε. Νέες και νέους με κρίση, με άποψη και ενεργό ρόλο στην κοινωνία», αναφέρει.

Προσθέτει ότι «τα ζητήματα που σήμερα θέτει η ΠΣΕΜ είναι ακριβώς τα ζητήματα που αυτή η Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητες και για τα οποία ήδη εργάζεται συστηματικά».

Η κ. Μιχαηλίδου υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει προβλήματα τα οποία συσσωρεύονταν επί δεκαετίες και προχωρεί στην αντιμετώπισή τους μέσω αλλαγών σε πολιτικές, διαδικασίες και, όπου χρειάζεται, στη νομοθεσία.

«Δεν κρύψαμε τα προβλήματα. Τα καταγράψαμε, τα αναδείξαμε και προχωρήσαμε στην αντιμετώπισή τους. Για πρώτη φορά τυγχάνουν διαχείρισης οριζόντια και ολιστικά παθογένειες που συσσωρεύονταν επί δεκαετίες», σημειώνει.

Εκπαιδευτική ύλη

Αναφερόμενη στην εκπαιδευτική ύλη, η Υπουργός αναφέρει ότι στόχος είναι η μείωση της αποστήθισης και η ενίσχυση της ουσιαστικής μάθησης, των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας.

«Τα Αναλυτικά Προγράμματα επικαιροποιούνται, η ύλη μειώνεται σταδιακά, ενώ φέτος, για πρώτη φορά, η διδακτέα ύλη ταυτίζεται με την εξεταστέα. Όλα αυτά είναι μέρος της συνολικής αλλαγής του παιδαγωγικού μοντέλου που ξεκινήσαμε ήδη να εφαρμόζουμε», αναφέρει.

Έργα €132 εκατ. για σχολικά κτήρια

Για τις σχολικές υποδομές, η κ. Μιχαηλίδου σημειώνει ότι έχει καταρτιστεί σχεδιασμός με ιεράρχηση των αναγκών και βασικό κριτήριο την ασφάλεια.

Όπως αναφέρει, «έχουν ήδη ανακοινωθεί έργα ανεγέρσεων, επεκτάσεων και αναβαθμίσεων σχολικών κτηρίων ύψους €132 εκατομμυρίων, ενώ παράλληλα προωθούνται έργα μέσω του τριετούς προγραμματισμού».

Για επείγοντα ζητήματα ασφάλειας, προσθέτει, έχουν δοθεί οδηγίες στις Σχολικές Εφορείες για άμεση παρέμβαση.

«Όλα τα σχολεία της Κύπρου θα έχουν κλιματιστικά»

Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση κλιματιστικών, η Υπουργός δηλώνει ότι «όλα τα σχολεία της Κύπρου, θα έχουν κλιματιστικά, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα εγκατάστασης και λειτουργίας».

Σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία, ενώ σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων διαθέτει ήδη κλιματισμό. Το πρόγραμμα, όπως σημειώνει, επεκτείνεται σταδιακά μαζί με την αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών κτηρίων.

Για το ζήτημα της σχολικής στολής, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι έχει ήδη διευθετηθεί μέσω εγκυκλίων, οι οποίες επιτρέπουν τη «χαλάρωση» όταν επικρατούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, σε συνεννόηση της διεύθυνσης του σχολείου με τον Σύνδεσμο Γονέων και μόνο κατ’ εξαίρεση.

Πρόσκληση σε διάλογο με την ΠΣΕΜ

Η Υπουργός δηλώνει παράλληλα έτοιμη να συναντηθεί με την ΠΣΕΜ.

«Είμαι έτοιμη να ακούσω την ΠΣΕΜ, να συζητήσουμε τις όποιες ανησυχίες, να ενημερώσουμε τα παιδιά για όλα όσα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», αναφέρει.

Τονίζει ακόμη ότι «θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν φωνή. Θέλουμε να διεκδικούν, να ρωτούν και να συμμετέχουν. Θέλουμε, όμως, παράλληλα να γνωρίζουν τι αλλάζει και τι ήδη σχεδιάζεται και υλοποιείται για τα ζητήματα που τα απασχολούν».

Καταλήγοντας, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει: «Γι’ αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει πάντοτε να προηγούνται της όποιας αποχής από το μάθημα. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να δώσει λύσεις στα σωρεία προβλημάτων που παρέμεναν για χρόνια άλυτα. Να διαμορφώσει για τα παιδιά μας ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό σχολείο».