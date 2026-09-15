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Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε τέσσερις προειδοποιήσεις που φέρεται να κατέγραψε μηχάνημα, καθώς και σε alert για πιθανή θρόμβωση, το οποίο διερευνάται κατά πόσον αξιολογήθηκε εγκαίρως.

Οι Αρχές εξετάζουν σειρά στοιχείων που αφορούν τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο βρίσκεται ένα alert του μηχανήματος που φέρεται να έδειχνε ενδείξεις θρόμβωσης και φλεβικής πίεσης, αλλά και τέσσερις συνολικά προειδοποιήσεις που καταγράφηκαν μέχρι την απενεργοποίησή του. Παράλληλα, εξετάζεται η χορήγηση λανθασμένης ποσότητας αδρεναλίνης.

Τέσσερις προειδοποιήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από την ψηφιακή ανάλυση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να εξέπεμψε τέσσερις φορές προειδοποίηση για προβλήματα στις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, πριν η 57χρονη ανειδίκευτη γιατρός αντιληφθεί ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.

Οι πρώτες ειδοποιήσεις, οι οποίες φέρεται να αφορούσαν ενδείξεις θρόμβωσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δεν αξιολογήθηκαν ως πραγματικός συναγερμός από την 57χρονη, καθώς φέρεται να θεώρησε ότι επρόκειτο για λανθασμένη ένδειξη.

Η πρώτη ειδοποίηση φέρεται να καταγράφηκε περίπου εννέα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας, ενώ η δεύτερη ακολούθησε περίπου ένα λεπτό αργότερα. Έπειτα από 22 λεπτά, το μηχάνημα φέρεται να εξέπεμψε ακόμη δύο προειδοποιήσεις.

Η λανθασμένη δόση αδρεναλίνης

Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας αφορά τις ενέργειες που έγιναν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντί να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα, φέρονται να αναζήτησαν απαντήσεις μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και στη συνέχεια φέρονται να χορήγησαν, κατά πληροφορίες, στον τραγουδιστή λανθασμένη ποσότητα αδρεναλίνης, συγκεκριμένα 0,1 mg αντί για 1 mg.

«Πατήθηκε το κουμπί επικύρωση και συνεχίστηκε κανονικά η θεραπεία. Αν αυτή την ιατρική πράξη την έκανε κάποιος έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα, ο Γιώργος θα είχε σωθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο στο κινητό

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και δύο φωτογραφίες καθώς και ένα βίντεο που φέρεται να τραβήχτηκαν περίπου την ίδια χρονική στιγμή με τα δύο τελευταία alerts.

Στο υλικό εμφανίζεται ο τραγουδιστής με κλειστά μάτια και τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια.

iefimerida.gr