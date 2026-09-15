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Καλές οι δηλώσεις και οι υποδείξεις από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού για το συνταξιοδοτικό ωραίες οι δηλώσεις της Αννίτας Δημητρίου αλλά ο κόσμος περίμενε κάτι πιο συγκεκριμένο.

Αλλά των σημερινών βίντεο για το συνταξιοδοτικό προηγήθηκε άλλο ένα βίντεο πριν τρεις μήνες περίπου όταν βγήκαν μαζί με τον Φειδία Παναγιώτου για να πουν ότι συμφωνούν πως η κατώτατη σύνταξη θα πρέπει να είναι τα 1.088 ευρώ.

Η λογική λέει ότι τώρα που γίνονται οι συζητήσεις και οι συσκέψεις θα έπρεπε ο ΔΗΣΥ να προτάξει αυτή την θέση που είχε εκφράσει τότε η Αννίτα Δημητρίου. Υποσχέθηκε στον Φειδία και στον κόσμο κατώτατη σύνταξη 1.088 ευρώ.

Εκκρεμή μια σαφής εξήγηση όχι προς εμάς αλλά προς τον κόσμο.

Σε διαφορετική περίπτωση θα σημαίνει πως τελικά ο υπουργός Εργασίας είχε δίκαιο όταν απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση την οποία χαρακτήρισε ως ανέφικτη. Όπως θα έχουν δίκαιο τελικά η ΟΕΒ και πολλοί άλλοι που μίλησαν για προσεγγίσεις που καλλιεργούν ψευδείς προσδοκίες.

ΑΠΙΜ