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Ο Γιάννης Καρούσος, εκ των αντιπροέδρων του Δημοκρατικού Συναγερμού, επιμένει ότι θα πρέπει να καθαρίσει η φυλή των συναγερμικών και όσοι δεν δηλώνουν πίστη και σεβασμό στο κόμμα και κοιτάζουν προς άλλες κατευθύνσεις θα πρέπει να διαγραφούν αμέσως.

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της IMR, όπως μαθαίνουμε, πυροδότησε νέα τοποθέτηση του συναγερμικού αντιπροέδρου. Διαβάζοντας τη δημοσκόπηση και βλέποντας ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης διατηρεί σοβαρό έρεισμα ανάμεσα στους συναγερμικούς, ο Καρούσος επανήλθε με την άποψη του για «εκκαθάριση». Πιστεύει πως μόνο έτσι θα αποκοπούν οι διαρροές.

Προφανώς έχει την εντύπωση ότι εάν αρχίσουν οι διαγραφές τότε οι υπόλοιποι θα μαζευτούν και δεν θα κοιτάζουν πέραν του ΔΗΣΥ. Απ’ ότι θυμόμαστε αυτός ήταν και ο στόχος που τέθηκε όταν διαγράφησαν υπουργοί και άλλοι. Όμως οι μετρήσεις δείχνουν πως αυτό κάθε άλλο παρά τρομοκράτησε τους συναγερμικούς αυτή η απόφαση.

ΑΠΙΜ