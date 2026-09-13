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Η Σοφία Μακρή Χριστοδούλου κατάφερε κάτι πολύ σημαντικό την προηγούμενη εβδομάδα. Πήρε μια ισχυρή εντολή να αναλάβει τα ηνία της ΕΔΕΚ σε μια δύσκολη φάση. Αυτό από μόνο του είναι ασφαλώς ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Είναι, όμως, την ίδια ώρα και τεράστια ευθύνη για την ίδια να αναλαμβάνει ένα ιστορικό κόμμα, όπως η ΕΔΕΚ, στην πιο κρίσιμη, ίσως, στιγμή της ιστορίας του.

Διότι τα δύσκολα ουσιαστικά τώρα αρχίζουν για την ίδια, καθώς καλείται αφενός να βρει άμεσες λύσεις στα τρέχοντα, καυτά ζητήματα του οικονομικού και αφετέρου να διαχειριστεί δύσκολα ζητήματα, όπως το θέμα του μητρώου μελών και του χρόνου εφαρμογής των όποιων καταστατικών αλλαγών αποφασιστούν.

Φ.Δ.