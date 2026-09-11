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Ένα διάλειμμα από την πολιτική καθημερινότητα έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας για λίγο τα προεδρικά καθήκοντα για να βρεθεί στο γήπεδο και να παίξει μπάσκετ μαζί με συνεργάτες και στελέχη του.

Στον αγώνα συμμετείχε και ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, ενώ παρών ήταν και ο πρώην υπουργός Βιομηχανίας της Τουρκίας, Μουσταφά Βαράνκ, ο οποίος φρόντισε να καταγράψει τις στιγμές και να τις μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πάλι κέρδισε» – Το βίντεο του Βαράνκ

Ο Βαράνκ συνόδευσε το βίντεο με τη φράση «Ναι, πάλι κέρδισε», κάνοντας ουσιαστικά… παράπονα για την έκβαση του αγώνα.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεν είχε ιδιαίτερα καλή απόδοση, καθώς πέτυχε μόλις δύο πόντους. «Σε όλο το παιχνίδι έβαλα μόνο δύο πόντους και μου είπαν να πας να τραβήξεις βίντεο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλιο με τον αυτοσαρκασμό του.

Στα πλάνα, ο 72χρονος Ερντογάν φαίνεται να παραμένει ιδιαίτερα ενεργός, δίνοντας συνεχώς οδηγίες στους συμπαίκτες του.

Η αναφορά Ερντογάν στις «επερχόμενες εκλογές»

Το μπασκετικό διάλειμμα του Τούρκου προέδρου έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του στη Ριζούντα, όπου αναφέρθηκε στις «εκλογές που πλησιάζουν», προκαλώντας συζητήσεις στην Τουρκία.

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το 2028, ωστόσο ο Ερντογάν δεν μπορεί, βάσει του ισχύοντος Συντάγματος, να διεκδικήσει κανονικά τρίτη προεδρική θητεία.

Μια νέα υποψηφιότητα θα μπορούσε να καταστεί δυνατή σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, σενάριο που βρίσκεται στο επίκεντρο της τουρκικής πολιτικής συζήτησης.

iefimerida.gr