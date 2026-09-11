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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση οχλαγωγίας, παράνομης συνάθροισης και επίθεσης εναντίον μέλους της Αστυνομίας που διαπράχθηκε στη Λευκωσία, μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα των ομάδων ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ, στις 06/09/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου, στα τηλέφωνα 22607761, 22607780 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.