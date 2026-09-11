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Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για αδίκημα, το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα δέκα έτη.

Οι δύο ιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή τους.

Τι οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους των ιατρών



Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του «ελληνικού FBI» κρίθηκαν ιδιαιτέρως επιβαρυντικά από τις διωκτικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφεθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Ιδιαιτέρως επιβαρυντικά στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες θεωρούνται τα εξής:

Το μηχάνημα λειτουργούσε 42 λεπτά, ενώ η ιατρός υποστηρίζει ότι δεν είχε αρχίσει η ιατρική πράξη.

Από τις κάμερες ασφαλείας ο τραγουδιστής φαίνεται να εισέρχεται στην πολυκατοικία της οδού Καρνεάδου, όπου στεγάζεται το ιατρείο περίπου στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ η ιατρός υποστήριξε πως πήγε μετά τις τέσσερις το απόγευμα.



Ο ασθενής δεν είχε υποβληθεί προηγουμένως ιατρικό έλεγχο.



Κακή κλινική του ασθενούς, δεν έπρεπε να ξεκινήσουν τη θεραπεία, αλλά να τον έχουν στείλει στο νοσοκομείο.



Το ιατρείο δεν είχε άδεια να κάνει τέτοιου είδους θεραπείες.



Νομικές κινήσεις από την οικογένεια Μαζωνάκη



Οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν εξουσιοσιοδοτήσει τον δικηγόρο Χαράλαμπο Λυκούδη, να προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες ώστε να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό ευθύνονται οι ιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή.

Όπως προανήγγειλε ο κ.Λυκούδης, μεταξύ των πρώτων νομικών ενεργειών που θα ζητήσει στο πλαίσιο της ανάκρισης θα είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του ζεύγους των ιατρών (πότε κάλεσαν το ΕΚΑΒ, τι ανέφεραν, με ποιους άλλους επικοινώνησαν αφού κατέρρευσε ο τραγουδιστής κ.α.) και η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση του ιατρείου. Δεν αποκλείεται να ζητηθεί η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

iefimerida.gr