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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κα Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Καλωσορίζοντας την κα Χριστοδούλου Μακρή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή για πάρα πολλούς λόγους και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει στη Βουλή.

Η ΕΔΕΚ είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του προεκλογικού μας προγράμματος, ειδικότερα στα θέματα κοινωνικής πτυχής που ως κόμμα δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Πολλές από τις πολιτικές που υλοποιούμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ιδέες, οι οποίες είχαν προωθηθεί από την ΕΔΕΚ και πολλά άλλα τα οποία θα υλοποιήσουμε, θα ανακοινώσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σημερινές προκλήσεις, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τη νέα γενιά και αναφέρομαι ειδικότερα στο στεγαστικό που είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Έχουμε τη δυνατότητα και χαίρομαι που έχουμε την οικονομική δυνατότητα, να επενδύουμε σημαντικά πέραν των δέκα σχεδίων, με μια επένδυση που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Σε καλωσορίζω, προσβλέπω στη συζήτησή μας, στην ανταλλαγή απόψεων, σε ό, τι θέλεις να συζητήσουμε. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινά η ΕΔΕΚ, η οποία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της πολιτικής ζωής της Κύπρου, με μια ιστορία, είναι από τα πρώτα κόμματα, μετά το ΑΚΕΛ, είναι το δεύτερο αρχαιότερο κόμμα, από το 1969 ο Βάσος Λυσσαρίδης ίδρυσε το κόμμα».

Πρόσθεσε ότι «και για το Κυπριακό, παρόλο που η ΕΔΕΚ δεν συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο λόγω του αποτελέσματος των Βουλευτικών Εκλογών, να έχουμε συχνές επαφές για να σας ενημερώνω. Είναι ένα θέμα που αφορά την ΕΔΕΚ, αφορά τον κόσμο της ΕΔΕΚ, άρα θα έχουμε τακτικές συναντήσεις για να είσαι πλήρως ενήμερη και να ενημερώνεις και τα συλλογικά όργανα του κόμματος σε σχέση με τις εξελίξεις για το εθνικό μας θέμα που αφορά όλους μας».

Από την πλευρά της η νέα Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι «θέλω να δω μια ΕΔΕΚ που θα ασχολείται με πιο κοινωνικά ζητήματα, εργασιακά ζητήματα, τα ζητήματα της καθημερινότητας, για αυτούς τους λόγους χρειάζεται η ΕΔΕΚ στον τόπο, όχι μόνο για τα ζητήματα Κυπριακού, στα οποία είχατε σημαντικές ανταλλαγές με τους προκατόχους μου.

Για μας είναι εξαιρετικά σημαντική η σχέση με την Κυβέρνηση. Θέλουμε να έχουμε πιο ενεργό ρόλο, όχι μόνο για ζητήματα Κυπριακού, αλλά και για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία σε πιο καθημερινό επίπεδο.

Δυστυχώς μείναμε εκτός Βουλής για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Χρειάζεται η ΕΔΕΚ αυτή την ανανέωση, την επανεκκίνηση. Εκτιμώ ότι ξεκίνησε αυτή η επανεκκίνηση και θέλω να τονίσω ότι η ΕΔΕΚ δεν είναι το 3,3%, είναι πολύ περισσότερο, αλλά λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστάσεων, λαθών, παραλείψεων, όπως θέλετε να το να το αποκαλέσουμε, η ΕΔΕΚ σαφέστατα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιστροφή στελεχών, που είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Και στόχος μου είναι να μην επιστρέψουν μόνο τα παλιά μας στελέχη, αλλά η ΕΔΕΚ να ξεκινήσει να προσελκύει κόσμο. Έχουμε και μεγάλο ποσοστό αποχής στην Κύπρο, δυστυχώς, οπότε είναι κάποια άτομα τα οποία μπορούν να εμπνευστούν από αυτή τη νέα προσπάθεια την οποία κάνουμε ως ΕΔΕΚ».