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Ειδικότερα μετά τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας, όλα προχωρούν προς την κατεύθυνση υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση του Δήμου Αθηένου, και ερωτηθείς τι προκύπτει από τη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε σχέση με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε και σε επαφή, το Διπλωματικό μου Γραφείο με τη γαλλική Πρεσβεία στη Λευκωσία πολύ συγκεκριμένα, και θεωρούμε στη βάση της ενημέρωσης που έχουμε από τη Γαλλική Κυβέρνηση αλλά και από τη συνομιλία που είχα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. ότι όλα, ειδικότερα μετά τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας, προχωρούν προς την κατεύθυνση υλοποίησης του έργου».