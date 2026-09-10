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Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νέο Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, Τζον Μπρέσλοου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Μπρέσλοου, ο οποίος επέδωσε τα διαπιστευτήριά του την Τετάρτη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, ενώ τη Δευτέρα, ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

ΚΥΠΕ