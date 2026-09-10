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Ο Δήμος Λευκάρων ξεκαθαρίζει διά του δημάρχου του κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους ότι δεν έχει εκδοθεί άδεια για την πραγματοποίηση της συναυλίας της Πάολα στις 11/09/2026 στο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λίμα στα Πυργά και καλεί τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να τηρήσουν τη νομοθεσία χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους.

Ο κ. Σοφοκλέους ξεκαθάρισε επίσης, πως ο ίδιος δεν θα παρευρεθεί στη συναυλία, στέλνοντας με αυτό τον τρόπο μήνυμα και προς τους αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους ή και άλλους αιρετούς, οι οποίοι φαίνεται να έχουν προσκληθεί.

Πάντως, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει εξασφαλιστεί άδεια χρήσης μεγαφώνων από τον Έπαρχο ενώ έχει εξασφαλιστεί και η συγκατάθεση διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών. Η άδεια πραγματοποίησης της συναυλίας, όμως, εκδίδεται από τον οικείο Δήμο.

Πέραν της συγκεκριμένης πτυχής, είχε εγερθεί και θέμα ασφάλειας για τους συμμετέχοντες στη συναυλία, με την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου να υποβάλλει ένσταση, υποδεικνύοντας ότι στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης υπάρχουν αποθηκευμένα εκρηκτικά. Ως συνέχεια της αντίδρασης, η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων ενέκρινε την μετακίνηση των εκρηκτικών σε άλλη αδειοδοτημένη αποθήκη της εταιρείας. Ο διευθυντής της εταιρείας Σκύρα Λίμα κ. Ιάκωβος Στεφάνου, ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», ανέφερε ότι τα εκρηκτικά θα μεταφερθούν εγκαίρως, ώστε το τοπίο να είναι απαλλαγμένο την ημέρα της συναυλίας.

Από την πλευρά της, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κόρνου-Πυργών επιμένει πως από τη στιγμή κατά την οποία ο οικείος Δήμος δεν εξέδωσε την απαιτούμενη άδεια, τότε εγείρεται θέμα παρανομίας.

Πάντως, ο Δήμαρχος Λευκάρων ανέφερε ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, σημειώνοντας και τα ακόλουθα: «Εκφράζω επίσημα τη θέση του Δήμου, η οποία έχει καταγραφεί με επιστολή μου που κοινοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στην Ομάδα Πρωτοβουλίας Κόρνου-Πυργών. Στην επιστολή ξεκαθαρίζω πως ουδεμία άδεια έχει εκδοθεί από την δημοτική αρχή και εννοείται ότι δεν υπεγράφη από τον Δήμαρχο. Αντιθέτως επαναλαμβάνω με απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο ότι ο Δήμος απαιτεί την εφαρμογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται, την τήρηση την νομοθεσίας χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους».

Υπενθυμίζεται, πως η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κόρνου-Πυργών υποστηρίζει ότι από τη λειτουργία του λατομείου απειλείται το δάσος, τίθεται σε κίνδυνο το στρατόπεδο καταδρομέων, απειλείται το βουνό της Ευκάλης και τα μετόχια της Μονής Σταυροβονίου. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο επέκτασης της λατομικής ζώνης εντός του δάσους Σταυροβουνίου