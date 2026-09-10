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Ανακατατάξεις στην κορυφή του χρηματοοικονομικού εποπτικού οικοσυστήματος της Κύπρου, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα να μπαίνουν σε τροχιά αλλαγών προσώπων, σε ένα ντόμινο που συνδέει άμεσα τις δύο εποπτικές αρχές.

Το Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε τους διορισμούς στους δύο οργανισμούς των

ΔΣ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Πρόεδρος : Γεώργιος Καρατζιάς για περίοδο 5 ετών

Αντιπρόεδρος : Λουκάς Λαγούδης για περίοδο 5 ετών

Μέλος : Άντρεα Μούντη Σαββίδη για περίοδο 5 ετών

Διορισμός Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Εκτελεστικό μέλος : Πανίκκος Βάκκου

Γιώργος Καρατζιάς

Τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναλαμβάνει ο Γιώργος Καρατζιάς, ο οποίος επιστρέφει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτή τη φορά ως πρόεδρος στην θέση του Γιώργου Θεοχαρίδη .

Διορίστηκε ως Εκτελεστικός Σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τον Μάιο του 2024. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μέχρι τον διορισμό του στην Κεντρική υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Προηγουμένως ήταν ο επικεφαλής του Τμήματος Συλλογικών Επενδύσεων της Alter Domus στην Κύπρο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχοντας ξεκινήσει το 2011. Προηγουμένως εργάστηκε για διεθνείς ελεγκτικούς οίκους, έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 2006.

Πανίκος Βάκκου

Το επόμενο κομμάτι αλλαγών ρόλων αφορά τον Πανίκο Βάκκου. Ο οποίος από αντιπρόεδρος της ΕΚΚ μετακινείται στην Κεντρική Τράπεζα, καταλαμβάνοντας τη θέση του εκτελεστικού μέλους, που αφήνει ο Γιώργος Καρατζιάς. Ο κ. Βάκκου ανέλαβε αντιπρόεδρος της ΕΚΚ τον Μάιο του 2024, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής. Η υφιστάμενη σύνθεση της ΕΚΚ επιβεβαιώνει τον διορισμό του στη θέση του αντιπροέδρου από τις 29 Μαΐου 2024. Πρόκειται για στέλεχος με υπόβαθρο στη διαχείριση κινδύνων, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα.

Λούκας Λαγούδη

Το τρίτο σκέλος των αλλαγών αφορά τον Λούκα Λαγούδη. Ο κ. Λαγούδης πού μέχρι σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΚ, έχοντας διοριστεί στις 9 Οκτωβρίου 2024. Με την μετακίνηση του κ. Βάκκου στην Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Λαγούδης αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου, ανεβαίνοντας ένα ακόμη σκαλοπάτι στην ιεραρχία της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κεφαλαιαγοράς, διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας διατελέσει σε θέσεις κλειδιά σε επενδυτικές τράπεζες στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων Credit Suisse, Standard Chartered και HSBC, καθώς και σε εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπου εργάστηκε ως Διαχειριστής Κινδύνου και Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου. Εκτός από τη χρηματοοικονομική του τεχνογνωσία, διαθέτει εκτεταμένο υπόβαθρο στην τεχνολογία blockchain, που υποστηρίζεται από την ολοκλήρωση ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στο Blockchain από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.