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Απονομή υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2026-2027

Τη σταθερή του δέσμευση να δημιουργεί ευκαιρίες για νέους ανθρώπους με φιλοδοξίες, δυνατότητες και όραμα επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά το Enavsma Foundation, μέσα από την απονομή των υποτροφιών του για την ακαδημαϊκή περίοδο 2026-2027.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:30, στο ξενοδοχείο Amyth of Nicosia, παρουσία των μελών του Ιδρύματος, των υποτρόφων και προσκεκλημένων.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, το Enavsma Foundation απένειμε 13 μερικές και ολικές υποτροφίες, συνολικής αξίας €55.000, στηρίζοντας νέες και νέους από ολόκληρη την Κύπρο που συνεχίζουν την ακαδημαϊκή τους πορεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία Kawacom’s, ως Χορηγός Yποτροφίας, στήριξε την Ειρήνη Ερωτοκρίτου από τη Λευκωσία, η οποία θα συνεχίσει τις σπουδές της στη νομική στο University of Cambridge και τον Βασίλη Σκουφαρίδη από τη Λευκωσία, ο οποίος θα φοιτήσει στο ETH Zurich στον τομέα των Μαθηματικών.

Οι φετινοί υπότροφοι είναι ο Δημήτρης Φιλίππου, από τη Λάρνακα, ο οποίος θα φοιτήσει στο Leiden University στο πρόγραμμα MA International Relations: European Union Studies, ο Ιωάννης Τσιάκκας, από τη Λεμεσό, ο οποίος θα συνεχίσει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο πρόγραμμα Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων, ο Αιμίλιος Ευσταθίου, από τη Λευκωσία, ο οποίος θα φοιτήσει στο Hanze University of Applied Sciences στο πρόγραμμα MSc Data Science for Life Sciences, και ο Μιχαήλ-Ανδρέας Χριστοδούλου, από τη Λεμεσό, ο οποίος θα συνεχίσει τις σπουδές του στο Utrecht University στον τομέα Theoretical Physics. Υποτροφία εξασφάλισαν επίσης η Χαραλαμπία Χατζηστυλιανού, από τη Λευκωσία, η οποία θα συνεχίσει στο Delft University of Technology στο πρόγραμμα MSc Engineering and Policy Analysis, η Στανιμίρα Γκεοργκίεβα, από τη Λεμεσό, η οποία θα φοιτήσει στο Imperial College London στο πρόγραμμα MSc Applied Mathematics (Scientific Computing and Machine Learning), η Άννα Γεωργίου, από την Πάφο, η οποία θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Sapienza Università di Roma στο πρόγραμμα Cognitive Forensic Sciences, η Ειρήνη Κωνσταντίνου, από τη Λευκωσία, η οποία θα φοιτήσει στο University of Nicosia στο πρόγραμμα MSc Counseling Psychology, και ο Ανδρέας Χριστοφόρου, από τη Λεμεσό, ο οποίος θα συνεχίσει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο πρόγραμμα MSc Διοίκηση και Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Την ομάδα των φετινών υποτρόφων συμπληρώνουν ο Ανδρέας Τζιορτζής, από τον Απόστολο Ανδρέα και τη Λεμεσό, ο οποίος θα φοιτήσει στο European University Cyprus στο πρόγραμμα Master of Business Administration (MBA), καθώς και η Νικολέττα Γεωργιάδου, η οποία θα συνεχίσει τις σπουδές της στο πρόγραμμα MSc Human Resource Management στο CIM – Cyprus Business School.

Περισσότερο από μια οικονομική ενίσχυση, κάθε υποτροφία του Enavsma Foundation αποτελεί μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά. Το Ίδρυμα επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα σε νέους ανθρώπους που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και, μέσα από τη δική τους διαδρομή, να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Συγχαίροντας τους φοιτητές που εξασφάλισαν υποτροφία, η Πρόεδρος του Enavsma Foundation, Νάτασα Μιχαηλίδου, ανέφερε: «Κάθε απονομή υποτροφιών είναι για εμάς μια υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο δημιουργήθηκε το Enavsma Foundation: για να δίνει σε νέους ανθρώπους ένα επιπλέον εφόδιο ώστε να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση προς τους στόχους τους. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς θα είναι να τους δούμε αύριο να μετατρέπουν τη γνώση και τις εμπειρίες τους σε προσφορά και δημιουργία».

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος του Enavsma Foundation, Λεόντιος Τσέλεπος, σημείωσε: «Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση με πολλαπλασιαστική αξία. Μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών θέλουμε να ανοίγουμε δρόμους για ανθρώπους με ικανότητες και θέληση να προχωρήσουν, αλλά ταυτόχρονα να χτίζουμε μια κοινότητα νέων που θα εξελίσσονται, θα διακρίνονται και θα επιστρέφουν αξία στην κοινωνία».

Το Enavsma Foundation συνεχίζει την πορεία του με επίκεντρο την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, διευρύνοντας την εμβέλεια του προγράμματος υποτροφιών του και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι να μπορούν να διεκδικήσουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό μέλλον που οραματίζονται.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται πραγματικότητα χάρη στην πολύτιμη στήριξη εταιρειών και οργανισμών που στέκονται σταθερά στο πλευρό του Enavsma ως Χορηγοί, Υποστηρικτές και Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες:

Στρατηγικός Συνεργάτης: Χαραλαμπίδης – Κρίστης

Χαραλαμπίδης – Κρίστης Χορηγός Υποτροφίας: Kawacom’s Ipanema Espresso

Kawacom’s Ipanema Espresso Χορηγοί: Amyth of Nicosia, Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους – Ahmad Tea of London, Ernst & Young

Amyth of Nicosia, Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους – Ahmad Tea of London, Ernst & Young Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες: European University Cyprus, CIM – Cyprus Business School, Frederick University

European University Cyprus, CIM – Cyprus Business School, Frederick University Υποστηρικτές: IPH Iakovos Photiades Group of Companies, Net U, Christoudias Logistics, Aspris Quality Fruits & Vegetables, Cyprofruits Citrus Trading Ltd, Akavo Cosmetics, Klinete, G. TH. St Mountains Ltd.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.enavsma.com/