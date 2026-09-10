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Το ρεπορτάζ για τον πρώην κινηματογράφο Οθέλλο στη Λευκωσία δεν… φύτρωσε ξαφνικά στα δελτία ειδήσεων και στις ιστοσελίδες. Το θέμα ανέδειξε πρώτο χθες το philenews και μετά, ως διά μαγείας, έγινε θέμα παντού -σε τηλεοπτικά κανάλια και ιστοσελίδες- χωρίς όμως την παραμικρή αναφορά στην πηγή.

Η είδηση μπορεί να αναπαράγεται. Η δημοσιογραφική δεοντολογία, όμως, δεν είναι προαιρετική. Γιατί άλλο το «έμαθα κάτι και το μετέδωσα» και άλλο το «πήρα το ρεπορτάζ του άλλου, το έντυσα λίγο διαφορετικά και ξέχασα να πω ποιος το έβγαλε πρώτος».

Η πρωτιά δεν είναι αυτοσκοπός. Η αναφορά στην πηγή, όμως, είναι στοιχειώδης σεβασμός στη δουλειά του συναδέλφου και στον αναγνώστη.

Π.Χ.