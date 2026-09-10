Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της, το iPhone Duo, μαζί με τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσής της στο Κουπερτίνο.

Το iPhone Duo θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου, με τιμή εκκίνησης τα 1.999 δολάρια για την έκδοση των 256 GB. Τα iPhone 18 Pro και Pro Max θα είναι διαθέσιμα από τις 18 Σεπτεμβρίου, με τις προπαραγγελίες να αρχίζουν στις 13 Σεπτεμβρίου. Οι τιμές τους διαμορφώνονται στα 1.199 δολάρια για το Pro και 1.299 δολάρια για το Pro Max.

🔥 TODAY: $AAPL unveils the NEW iPhone 18 Pro from $1,199 and Pro Max from $1,299 in Black, Silver, Blue and Burgundy.



The new FOLDABLE iPhone Duo will start at $2,000, with sales expected as early as October.



The Pro models feature a A20 Pro chip, upgraded on-device AI and a… pic.twitter.com/2cgGw3i5FL September 9, 2026

Η φετινή παρουσίαση σηματοδότησε επίσης την πρώτη μεγάλη εκδήλωση της εταιρείας υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Τζον Τέρνους, μετά τη μετακίνηση του Τιμ Κουκ στην προεδρία του διοικητικού συμβουλίου.

Το πρώτο foldable iPhone

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το iPhone Duo, με το οποίο η Apple εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά των αναδιπλούμενων smartphones.

Η συσκευή διαθέτει εξωτερική OLED οθόνη 5,5 ιντσών και εσωτερική οθόνη 7,8 ιντσών, με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Το πλαίσιό της συνδυάζει τιτάνιο και αλουμίνιο, ενώ ο μηχανισμός αναδίπλωσης βασίζεται σε ειδικό μεταλλικό κράμα και ανοξείδωτο ατσάλι.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η απουσία του Face ID. Στη θέση του, η Apple επαναφέρει το Touch ID, ενσωματωμένο στο πλευρικό πλήκτρο, λόγω των περιορισμών που δημιουργεί το ιδιαίτερα λεπτό σώμα της συσκευής.

Στο πίσω μέρος βρίσκονται δύο κάμερες 48 megapixel, μία ευρυγώνια και μία υπερευρυγώνια, χωρίς τηλεφακό. Η εμπρόσθια κάμερα έχει ανάλυση 24 megapixel.

Νέος επεξεργαστής A20 Pro

Στην καρδιά του iPhone Duo βρίσκεται ο νέος A20 Pro, ο οποίος, σύμφωνα με την Apple, κατασκευάζεται με τεχνολογία 2 νανομέτρων της TSMC και διαθέτει έξι πυρήνες CPU, επτά πυρήνες GPU και δύο Neural Engines για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο νέος επεξεργαστής προσφέρει έως και 40% υψηλότερες επιδόσεις στα γραφικά, ενώ συνοδεύεται από αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης.

Τι αλλάζει στα iPhone 18 Pro

Τα iPhone 18 Pro και Pro Max εξοπλίζονται επίσης με τον A20 Pro και νέο θάλαμο ατμού για αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμοκρασίας.

Η Apple αναφέρει ότι ο συνδυασμός αυτός προσφέρει τη μεγαλύτερη σταθερή απόδοση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε iPhone, με βελτίωση έως 40% στο gaming σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αυτονομία. Σύμφωνα με την εταιρεία, το iPhone 18 Pro Max προσφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση μπαταρίας που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε iPhone, με διάρκεια χρήσης έως 30 ώρες και δυνατότητα φόρτισης από 0% στο 50% μέσα σε 15 λεπτά.

Νέα κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα

Στον τομέα της φωτογραφίας, τα νέα Pro μοντέλα αποκτούν κύρια κάμερα Fusion 48MP με μεταβλητό διάφραγμα.

Η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόματη προσαρμογή της ποσότητας φωτός και του βάθους πεδίου, με στόχο καλύτερες λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και μεγαλύτερο έλεγχο στο τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η Apple παρουσίασε νέες δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας την προσθήκη ανθρώπων ή στοιχείων κίνησης σε φωτογραφίες μετά τη λήψη.

Τα iPhone 18 Pro και Pro Max θα κυκλοφορήσουν σε τέσσερις χρωματικές επιλογές: μαύρο, ασημί, του πάγου και μπορντό.

Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης παρουσιάσεις νέας γενιάς Apple Watch και AirPods.

iefimerida.gr