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Συντονισμένη επιχείρηση της Τροχαίας Πάφου διενεργήθηκε χθες το βράδυ στις περιοχές Πόλης Χρυσοχούς και Πέγειας για; πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και πάταξη οδικών παρανομιών.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, κατά την διάρκεια της εκστρατείας, που διήρκεσε από τις 4.00 το απόγευμα μέχρι τις 10.00 το βράδυ, έγιναν συνολικά 84 καταγγελίες οδηγών, κατακρατήθηκε ένα όχημα, ενώ ένα άτομο συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης και συγκεκριμένα έχοντας βρεθεί με 79mg αλκοόλ στον οργανισμό του αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου των 22.

Παράλληλα, είπε ο κ. Νικολάου, άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν επειδή διαπιστώθηκε ότι όφειλαν εντάλματα για πρόστιμα.