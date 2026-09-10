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Συνάντηση με το νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλία Μυριάνθους, θα έχει σήμερα στα γραφεία του το ΔΣ του ΕΒΕ Πάφου.

Στη σύσκεψη, που θα αρχίσει στις 6.00μμ, αναμένεται να συζητηθούν θέματα αρμοδιότητας του Επιτρόπου που επηρεάζουν την λειτουργία των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων της Πάφου, καθώς και ευρύτερα ζητήματα περιβαλλοντικής πτυχής τα οποία προσπαθεί το Επιμελητήριο να προωθήσει προς επίλυση. Χαρακτηριστικότερο εξ αυτών, είναι ο ημιτελής νέος δρόμος του αεροδρομίου Πάφου του οποίου η ολοκλήρωση εξακολουθεί να προσκρούει σε περιβαλλοντικές αιτιάσεις κρατικών τμημάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Το ΕΒΕ Πάφου ευελπιστεί ότι λόγω εντοπιότητας ο κ. Μυριάνθους που γνωρίζει άριστα τα ζητήματα της επαρχίας, θα μπορέσει να συνδράμει στην προώθηση τους.