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Εταιρεία χτύπησε την προσφορά που αφορούσε την εκτέλεση των αστικών και μαθητικών δρομολογίων στην Πάφο, με την προοπτική ότι σε μερικούς μήνες θα προμηθευόταν 72 νέα λεωφορεία, αλλά δυόμισι χρόνια αργότερα αγόρασε μόλις 32.

Ο Γενικός Ελεγκτής σε έκθεσή του εγείρει και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, υπό την έννοια ότι άλλοι προσφοροδότες εξετάζοντας τους όρους των προσφορών υπολόγισαν και το κόστος αγοράς των νέων λεωφορείων. Με άλλα λόγια, αν γνώριζαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν θα αγόραζαν καινούργια λεωφορεία, τότε η προσφορά τους ίσως ήταν διαφορετική και πιθανώς να κατέληγε σε αυτούς η προσφορά.

Στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής εγείρει τα εξής ζητήματα:

α) Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

(β) ίση μεταχείριση και ανταγωνισμός μεταξύ άλλων εταιρειών που συμμετείχαν στη διαδικασία προσφοράς του έργου (οι οποίες προφανώς κοστολόγησαν την υλοποίηση του συγκεκριμένου όρου της Σύμβασης),

(γ) οδική ασφάλεια,

(δ) περιβαλλοντικός αντίκτυπος από χρήση παλαιάς τεχνολογίας λεωφορείων,

(ε) τουριστικό προϊόν και

(στ) καλλιέργεια αντίληψης ότι η μη συμμόρφωση σε ουσιώδεις συμβατικές δεσμεύσεις είναι ανεχτή από το κράτος.

Ειδικότερα για την ηλικία των λεωφορείων, σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου (εταιρείας αστικών λεωφορείων), στον προλογισμό του Γενικού Ελεγκτή καταγράφονται τα ακόλουθα:

«Η συγκεκριμένη περίπτωση προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Ο Ανάδοχος είχε δεσμευθεί να εντάξει στον στόλο 72 νέα λεωφορεία μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Ωστόσο, δύο περίπου χρόνια αργότερα, είχαν ενταχθεί μόλις 32. Παρά την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, ο βασικός στόχος της Σύμβασης, δηλαδή η ουσιαστική συμμόρφωση του Αναδόχου με τη συγκεκριμένη δέσμευσή του, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί».

Η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 30.11.2022 και η αγορά των νέων λεωφορείων έπρεπε να υλοποιηθεί εντός 12 μηνών. Ο Ανάδοχος είχε υποχρέωση να εντάξει στον στόλο λεωφορεία μέγιστης ηλικίας μέχρι 20 ετών.

Κατά τον Γενικό Ελεγκτή «το γεγονός αυτό αναπόφευκτα εγείρει ερωτήματα κατά πόσον ο αρχικός σχεδιασμός της Σύμβασης παρείχε στην Αναθέτουσα Αρχή (Υπουργείο Μεταφορών) επαρκή και αποτελεσματικά εργαλεία για να επιβάλει τη συμμόρφωση και αργότερα, κατά το στάδιο υλοποίησης της Σύμβασης, κατά πόσο δρομολογήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα διορθωτικά μέτρα».