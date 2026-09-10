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Ο Ισάακ Χέρτσογκ είναι τακτικός επισκέπτης στην Κύπρο και η σημερινή είναι η τρίτη φορά που θα ανέβει στον Λόφο του Προεδρικού από τότε που ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Ισραήλ. Όπως και οι δύο προηγούμενες, έτσι και η σημερινή έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.

Το γεγονός ότι επέλεξε να έρθει στην Κύπρο και όχι σε άλλη χώρα τη δεδομένη στιγμή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και στέλνει πολλαπλά μηνύματα, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία οι σχέσεις Άγκυρας και Ιερουσαλήμ βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού.

Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους με τους οποίους μίλησε το philenews, ιδιαίτερης ανάγνωσης τυγχάνει το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση που του απηύθυνε ο Κύπριος ομόλογός του, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σημειώνεται επίσης ότι κάθε επίσκεψη του Ισαάκ Χέρτσογκ στην Κύπρο έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία και σημειολογία.

Η πρώτη επίσκεψη του Χέρτσογκ πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2022, επί Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη. Λίγο μετά την ανάδειξή του στην Προεδρία του Ισραήλ, ο Ισάακ Χέρτσογκ είχε ανακοινώσει επίσκεψη στην Τουρκία. Πριν όμως μεταβεί στην Άγκυρα, ταξίδεψε στην Αθήνα και στη Λευκωσία.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Ισάακ Χέρτσογκ βρέθηκε και πάλι στη Λευκωσία, με το Προεδρικό να αποτελεί τον χώρο συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Κύπρος αποτέλεσε γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Ισραήλ να επιτύχει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν τότε από τη Χαμάς.

Ο Πρόεδρος Χέρτσογκ αναμένεται στο Προεδρικό λίγο πριν το μεσημέρι, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακολούθως, οι δύο ηγέτες θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας. Μετά τη συνάντησή τους, δεν θα προβούν σε δηλώσεις και ο Πρόεδρος του Ισραήλ θα αναχωρήσει από την Κύπρο.

Οι διαβεβαιώσεις προς Αναστασιάδη

Κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο στις 2 Μαρτίου 2022, οι δηλώσεις του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, επικεντρώθηκαν στην περιφερειακή σταθερότητα, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, αλλά και στις τότε καταιγιστικές διεθνείς εξελίξεις, καθώς η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη έγινε σε μια περίοδο που το Ισραήλ επιχειρούσε να εξομαλύνει τις σχέσεις του με την Άγκυρα. Ο Χέρτσογκ διαβεβαίωσε τον Νίκο Αναστασιάδη ότι η προσέγγιση του Ισραήλ με την Τουρκία δεν θα γίνει σε βάρος των στρατηγικών και αδελφικών σχέσεων που έχουν χτιστεί με την Κύπρο.

Συμπτώσεις που επαναλαμβάνονται

Το σημερινό ταξίδι Χέρτσογκ στην Κύπρο έρχεται δύο 24ωρα μετά την τριμερή συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν ανάμεσα στους ηγέτες της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας. Σύμπτωση: στις 9 Ιανουάριο του 2025, όταν βρέθηκε και πάλι στη Λευκωσία, είχε προηγηθεί μια ανάλογη τριμερής σύνοδος στο Κάιρο.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως έγραφε τότε το philenews, ήθελε να ακούσει από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τι είχε λεχθεί μεταξύ του ΠτΔ και του Αμπντέλ Φατάχ ασλ-Σίσι την προηγούμενη ημέρα, αλλά και να συζητήσει μαζί του τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της Συρίας. Αυτό γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο ρόλος που έπαιξε η Κύπρος στην προετοιμασία εγγράφου εργασίας εκ μέρους της Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στη Συρία και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να κινηθεί η ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan.



Την ίδια μέρα στο Προεδρικό είχε βρεθεί και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ, ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο με σκοπό να συζητήσει την κατάσταση στη Συρία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ο Χριστοδουλίδης και ο Ζαγιέντ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν ως υπουργοί Εξωτερικών και έκτοτε διατηρούν επικοινωνία, συνεργαζόμενοι σε θέματα της περιοχής, όπως ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Το γεγονός ότι Χέρτσογκ και Ζαγιέντ βρέθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στον χώρο του Προεδρικού Μεγάρου τους έδωσε την ευκαιρία να έχουν τη δική τους συνομιλία. Το Ισραήλ και τα ΗΑΕ, μετά από μια περίοδο κατά την οποία κράτησαν αποστάσεις ένεκα του πολέμου στη Γάζα, έχουν αρχίσει τώρα να επανέρχονται στην παλιά τους σχέση, εξέλιξη στην οποία συνέβαλε και η κατάσταση στη Συρία. Παρότι η συνάντηση των δύο δεν ανακοινώθηκε ποτέ επισήμως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα θέματα που συζήτησαν ήταν και αυτό των Ισραηλινών ομήρων που παρέμεναν στα χέρια της Χαμάς.

Επίσκεψη αλληλεγγύης από Χριστοδουλίδη

Στις 4 Μαΐου 2025, ο Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε έκτακτη επίσκεψη αλληλεγγύης στο Ισραήλ, φτάνοντας στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν μόλις λίγες ώρες μετά από πυραυλική επίθεση των Χούθι.

Η τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη-Χέρτσογκ ήταν στις 22 Δεκεμβρίου 2025 στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός Πρόεδρος εξήρε τη στάση του Κύπριου ηγέτη, δηλώνοντας: «Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Πρόεδρε, που είστε ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που πατάει το πόδι του στο Ισραήλ μετά την πρωινή επίθεση… Δείχνετε απίστευτη φιλία και αλληλεγγύη και είμαστε ευγνώμονες. Θυμόμαστε πάντα τους φίλους μας».

Η δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Καλωσορίζοντας τον Κύπριο Πρόεδρο στην προεδρική κατοικία, ο Χέρτσογκ υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί δραματικά και πρόσθεσε: «Καθώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις στην περιοχή μας, ο ρόλος της Κύπρου είναι ουσιαστικός».

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στρατηγική συνεργασία, σημειώνοντας πως στην ατζέντα βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, το εμπόριο και ο τουρισμός. Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στις 186 εβδομαδιαίες πτήσεις που συνέδεαν τότε τα δύο κράτη, ως δείγμα των στενών σχέσεων των δύο λαών.