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Μια ακόμα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν, πριν φύγουν για τη Νέα Υόρκη όπου θα συναντήσουν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αποκλείεται και κοινή συνάντηση των τριών, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση των δεδομένων στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε χθες ότι ακόμα και ως έχουν τα δεδομένα σήμερα στο Κυπριακό μπορεί «να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά». Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό ώστε να πειστεί ο Αντόνιο Γκουτέρες για να κάνει το επόμενο βήμα και να συγκαλέσει μια νέα άτυπη πολυμερή συνάντηση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παραδοτέα στα όσα ο ΓΓ ΟΗΕ ζήτησε από τα εμπλεκόμενα μέρη, είτε σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είτε σε σχέση με την καταγραφή των συγκλίσεων, κάτι που ανέλαβαν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε χθες αισιόδοξος ότι το έγγραφο με την καταγραφή των συγκλίσεων θα είναι έτοιμο μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Απ’ εκεί και πέρα το τι θα γίνει θα αποφασιστεί από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη.

Στις δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθούν και στη Νέα Υόρκη, είτε με τον Γενικό Γραμματέα, είτε με την προσωπική του απεσταλμένη. Ενώ άφησε το ενδεχόμενο, αν όχι σε επίπεδο ηγετών, να γίνει συνάντηση των διαπραγματευτών.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης διευκρίνισε, χθες, πως η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα είναι στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου. Διευκρίνισε ότι η Ολγκίν δεν θα πήγαινε χθες στη Νέα Υόρκη και ότι η ίδια θα μιλούσε με τον Γκουτέρες.

Η χθεσινή συνάντηση κράτησε μόλις μια ώρα (σε σύγκριση με την προηγούμενη που ήταν τρίωρη) και ο Ν. Χριστοδουλίδης επιστρέφοντας στο Προεδρικό ανέφερε ότι συνεχίστηκε η συζήτηση στα τρία θέματα, μεθοδολογίας, ουσίας και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. «Σε κάποια θέματα υπάρχει πρόοδος, υπό την έννοια ότι υπάρχει συναντίληψη, σε κάποια άλλα συνεχίζουν να υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στο δικό μας επίπεδο την ερχόμενη εβδομάδα και πριν από τη συνάντηση θα υπάρξει και μια συνάντηση των διαπραγματευτών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπήρξε κάποια πρόοδος στα ζητήματα, στα οποία υπάρχουν διαφωνίες εδώ και καιρό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε κάποια υπάρχει συναντίληψη, για τη σημασία, για παράδειγμα, των συγκλίσεων, σε κάποια άλλα υπάρχει ακόμη διαφωνία, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και γι’ αυτό η συζήτηση θα συνεχιστεί».

Ερωτηθείς αν η διαφωνία έγκειται στην όδευση από το οδόφραγμα Αθηένου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν ήταν τόσο πολύ σήμερα η συζήτηση σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αφορούσε περισσότερο τις δύο άλλες πτυχές, δηλαδή της ουσίας και της μεθοδολογίας. Δεν έγινε εκτενής συζήτηση στο θέμα των ΜΟΕ».

Σε ερώτηση αν είναι ικανοποιημένος από τη μεθοδολογία και την ουσία, όπως συζητήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Τ/κ ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα τα θέματα και της μεθοδολογίας και της ουσίας για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών. Προσωπική μου άποψη, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου, είναι ότι είμαστε, ως έχουν τα δεδομένα, έτοιμοι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά». «Θεωρώ ότι εκεί, δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα κριθούμε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, αν πραγματικά υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουμε στην επίλυση του Κυπριακού», συνέχισε.

Θέλει πρώτα ευνοϊκό κλίμα

Εαν θέλουμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε το ευνοϊκό κλίμα που ζήτησε ο ΓΓ του ΟΗΕ κι αυτό απαιτεί την εφαρμογή νέων ΜΟΕ και την αποφυγή ενεργειών που βλάπτουν την εμπιστοσύνη, επεσήμανε στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ανάρτηση για τη συνάντησή τους, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η συνάντησή τους διήρκησε μία ώρα και πως κύρια θέματα ήταν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και η μεθοδολογία.

Πρόσθεσε ότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και πως σε ένα «σημαντικό μέρος της συνάντησης μεταφέραμε τις απόψεις μας για εξωτερικές και εσωτερικές ενέργειες που υπονομεύουν ακόμη και την υπάρχουσα εμπιστοσύνη. Τονίσαμε ότι, αν θέλουμε να προχωρήσουμε με τη διαδικασία, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε το «ευνοϊκό κλίμα» που ανέφερε ο κ. Γκουτέρες κι αυτό απαιτεί, τόσο την εφαρμογή νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όσο και την αποφυγή πρωτοβουλιών που βλάπτουν την εμπιστοσύνη», πρόσθεσε.