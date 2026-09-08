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Την πεποίθηση ότι μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν μπορούν να «γράψουν ιστορία», εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη «Γενί Ντουζέν», στην πρώτη του συνέντευξη σε τουρκοκυπριακό μέσο μετά από τρία χρόνια, σημειώνοντας παράλληλα ότι «ως Ελληνοκύπριοι δεν έχουμε Σχέδιο Β. Η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Το υφιστάμενο στάτους κβο δεν επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της».

«Αν τα πάντα ήταν στο χέρι του κ. Έρχιουρμαν και στο δικό μου, θα μπορούσαμε να φτάναμε σε λύση του Κυπριακού μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά, η απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Πιστεύω ότι και ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι «όλοι λένε ότι θέλουν λύση. Το τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι το μέρος που θα δοκιμαστούμε όλοι μας». Αναγνώρισε ότι «στο τέλος της ημέρας θα υπάρξουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει όλα όσα επιδιώκει», προειδοποιώντας παράλληλα: «Αν δεν μπορέσουμε να επανενώσουμε την χώρα μας, μόνο οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι είναι αυτοί που θα χάσουν από το υφιστάμενο στάτους κβο. Κανένας άλλος».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι πρότεινε στον κ. Έρχιουρμαν τη μέθοδο της «διασταυρούμενης διαπραγμάτευσης», δηλαδή την εξέταση των έξι κεφαλαίων ανά ζεύγη (π.χ. εδαφικό με περιουσιακό, διακυβέρνηση με ασφάλεια-εγγυήσεις), όπως έγινε στο Κραν Μοντανά. «Να συζητήσουμε τα έξι κεφάλαια υπό μορφή ομάδων των δύο, σε δύο διαφορετικά τραπέζια, όπως έγινε και στο Κραν Μοντανά. Να συζητήσουμε, για παράδειγμα μαζί το εδαφικό και το περιουσιακό. Να συζητήσουμε μαζί για παράδειγμα το θέμα της διακυβέρνησης και το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων», είπε. «Αν διεξάγουμε διαπραγμάτευση με αυτό τον τρόπο, -έζησα αυτή την εμπειρία, αυτό κάναμε στο Κραν Μοντάνα-είδαμε ότι ήταν επιτυχημένη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του Τ/κ ηγέτη σημείωσε ότι «το μόνο σημείο με το οποίο δεν συμφωνώ αναφορικά με τις προτάσεις στο θέμα της μεθοδολογίας είναι το ζήτημα των προαποφασισμένων κυρώσεων».

Επισήμανε επίσης ότι ο ίδιος «δεν θα πάρω σε δημοψήφισμα ένα σχέδιο με το οποίο δεν συμφωνώ. Θα πάρω ένα σχέδιο με το οποίο συμφωνώ και βεβαίως θα διεξάγω εκστρατεία υπέρ αυτού του σχεδίου. Σε αντίθετη περίπτωση, τι νόημα έχει; Θα αναλάβω την ευθύνη και δεν θα το υποβάλω στη ψήφο του λαού».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι «ο Γενικός Γραμματέας μίλησε πολύ ξεκάθαρα όταν ήταν στην Κύπρο. Είπε ότι τα θέματα ουσίας, δηλαδή το περιεχόμενο πρέπει να συζητηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις συγκλίσεις πάνω στις οποίες πετύχαμε μέχρι την τελευταία μέρα στο Κραν Μοντάνα».

Επομένως, πρόσθεσε, «από τη δική μου άποψη, το μόνο θέμα που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», σημειώνοντας ότι η απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν καταρτίζει ήδη τον σχετικό κατάλογο. «Αν αφήσουμε εκτός τις συγκλίσεις του Κραν Μοντάνα, θα έχουμε πάει πολύ πίσω. Διότι οι συγκλίσεις από όλα τα μέρη πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Κραν Μοντάνα και ο λόγος γι’ αυτό ήταν το πλαίσιο Γκουτέρες», υπογράμμισε.

«Αν πάμε σημειώνοντας πρόοδο στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, θα έχουμε ανοίξει τον δρόμο για την 5+1», ανέφερε. Διευκρίνισε πάντως ότι «η επίτευξη προόδου στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν είναι προϋπόθεση για διεξαγωγή μιας διευρυμένης συνάντησης», προσθέτοντας ότι τα ΜΟΕ θα υλοποιηθούν πολύ πιο εύκολα αφότου ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά τα οδοφράγματα, σημείωσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας αναζητεί ‘μια λογική συμφωνία’ στο θέμα των σημείων διέλευσης».

Αναφερόμενος στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος είπε ότι «η Τουρκία θα λύσει το Κυπριακό τη στιγμή που θεωρήσει ότι τα οφέλη τα οποία θα προκύψουν μέσα από τη λύση του Κυπριακού είναι περισσότερα από τα οφέλη τα οποία αποκομίζει από το υφιστάμενο στάτους κβο». Γι’ αυτό, εξήγησε, εργάζεται σε δύο παράλληλες διαδικασίες: επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και με την Τουρκία, όπως με όλους τους γείτονές μας», είπε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «οι περιφερειακές μας συμμαχίες δεν συστάθηκαν κατά της Τουρκίας ή των Τουρκοκυπρίων». Απέκλεισε κατηγορηματικά τη διχοτόμηση λέγοντας ότι «είμαι υπέρ μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας για λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όμως, δεν είμαι υπέρ μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ομαλοποιούν με έναν τρόπο το σημερινό στάτους κβο και στηρίζουν την αντίληψη ‘να ζήσουμε ως δύο καλοί γείτονες πλάι-πλάι’». Αυτό, σημείωσε, «σημαίνει λύση δύο κρατών. Και δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να το αποδεχτώ αυτό. Αυτό θα είναι συμφορά για τους Ελληνοκύπριους. Και αν ρωτάτε την ταπεινή μου άποψη, θα είναι συμφορά και για τους Τουρκοκύπριους.».

Κληθείς να πει αν έχει κάποιο μήνυμα να απευθύνει στους Τουρκοκύπριους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι «το μέλλον μας είναι κοινό. Έχουμε ένα κοινό μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις ανησυχίες όλων μας. Τόσο τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων όσο και τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων».

Στην ερώτηση ποιος θα εγγυηθεί την εφαρμογή της λύσης, απάντησε «ο ρόλος της ΕΕ σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστικής σημασίας. Η ΕΕ είναι η ισχυρότερη εγγύηση για τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε επίσης μήνυμα συμπαράστασης στην τ/κ κοινότητα για το ναυάγιο στην Κερύνεια.

ΚΥΠΕ