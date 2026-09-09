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Σοκ προκάλεσε στην Ελλάδα η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της Τετάρτης, έπειτα από ανακοπή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να είχε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, όταν χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο «Ελπίς», ο Μαζωνάκης διακομίστηκε στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Ακολούθησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς επιτυχή έκβαση, με την επίσημη ώρα θανάτου να καταγράφεται στις 17:40.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία γίνεται διαχωρισμός και αφαίρεση του πλάσματος από το αίμα.

Ο σκοπός της πλασμαφαίρεσης είναι η θεραπεία διαφόρων ιατρικών παθήσεων, απομακρύνοντας επιβλαβείς ουσίες από το πλάσμα. Αυτές οι ουσίες μπορεί να περιλαμβάνουν αντισώματα, τοξίνες ή άλλες πρωτεΐνες που μπορεί να συμβάλλουν στην ασθένεια ενός ασθενούς. Φιλτράροντας αυτά τα συστατικά, η πλασμαφαίρεση μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της συνολικής υγείας των ασθενών που πάσχουν από ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα, νευρολογικές διαταραχές και άλλες παθήσεις.

Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, όπως φάρμακα ή θεραπείες, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Είναι μια καθιερωμένη διαδικασία που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και θεωρείται ασφαλής όταν εκτελείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για τις αλλεργίες, για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τα γαστρεντερικά προβλήματα, καθώς και για τη θεραπεία του αλκοολισμού και τη θεραπεία της εξάρτησης από ναρκωτικά.

Το πλάσμα είναι το υγρό συστατικό του αίματος που μεταφέρει κύτταρα, θρεπτικά συστατικά, ορμόνες και άχρηστα προϊόντα. Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, λαμβάνεται αίμα από τον ασθενή και το πλάσμα διαχωρίζεται από τα αιμοσφαίρια χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη μηχανή. Τα υπόλοιπα αιμοσφαίρια αναμειγνύονται στη συνέχεια με ένα υγρό αντικατάστασης, όπως φυσιολογικό ορό ή αλβουμίνη, και επιστρέφουν στο σώμα του ασθενούς.

Η πλασμαφαίρεση συνιστάται συνήθως σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις που εμπλέκουν το ανοσοποιητικό σύστημα ή την παρουσία επιβλαβών ουσιών στο αίμα.

Η απόφαση για την εκτέλεση πλασμαφαίρεσης λαμβάνεται συνήθως μετά από προσεκτική εξέταση των συμπτωμάτων του ασθενούς, του ιατρικού ιστορικού και των πιθανών οφελών της διαδικασίας. Συχνά συνιστάται όταν άλλες θεραπείες δεν έχουν προσφέρει επαρκή ανακούφιση ή όταν είναι απαραίτητη η ταχεία ανταπόκριση.

thetoc.gr